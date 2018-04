Un camió desfrenat atropella sis persones al carrer Aragó de Barcelona

Un camió sense frens ha provocat set ferits, inclòs el conductor, aquest dijous a la tarda al carrer Aragó de Barcelona. El vehicle ha impactat contra un arbre al tram comprès entre els carrers Urgell i Villarroel. La Guàrdia Urbana ha obert una investigació i intenta determinar ara les causes de l'accident. La policia, però, descarta que hi hagi intencionalitat.

🔴 Així ha quedat el camió sense frens que ha xocat amb un arbre i ha ferit sis persones al carrer d'Aragó https://t.co/oAyivdcKms pic.twitter.com/egmmQSD48D — btv notícies (@btvnoticies) April 12, 2018

L'incident amb un camió a l'Eixample de Barcelona és un accident de trànsit via @barcelona_GUB. 7 persones ferides lleus — Mossos (@mossos) 12 d’abril de 2018

L'accident ha tingut lloc poc abans de les cinc de la tarda. Segons apunten fonts municipals consultades per, un camió s'ha quedat sense frens i ha perdut el control. Ha impactat contra un motorista i s'ha acabat estavellant contra un arbre, situat just al costat d'un pas de vianants.Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana, que han acordonat la zona i dirigit el trànsit; sis unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques, que han traslladat els ferits als Hospitals Sant Pau, del Mar i al Sagrat Cor; i efectius dels Bombers de Barcelona.Els set ferits són de caràcter lleu, menys una dona que ha estat trasllada a l'hospital amb amb caràcter menys greu. Dues persones han estat ateses in situ pels serveis del SEM.

