Puigdemont reacciona al vet de Llarena a Sànchez

El dany a la democràcia és immens. No permetrem que segueixin trepitjant drets ni doblegant la democràcia 🎗https://t.co/MMjKUdSdQw — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) April 12, 2018

El Tribunal Suprem ha tombat per segona vegada la investidura de Jordi Sànchez . El magistrat Pablo Llarena ha decidit impedir la presència -física o telemàtica- del candidat a la presidència de la Generalitat i, d'aquesta manera, ha impedit que se celebrés el debat que estava convocat per aquest divendres. El president del Parlament, Roger Torrent, ha optat per ajornar-lo . Hores després el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha criticat durament la decisió del magistrat.El cap de l'executiu català exiliat assenyala que, amb el veto al número dos de la seva candidatura, la justícia espanyola no està respectant ni el resultat de les eleccions del 21-D, ni la majoria parlamentària ni a les Nacions Unides -que havien imposat mesures cautelars per garantir els drets polítics de l'expresident de l'ANC-.En una piulada a Twitter, Puigdemont remarca que el "dany" a la democràcia és "immens" i assegura que "no permetrem que segueixin trepitjant drets ni doblegant la democràcia".

