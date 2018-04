Advertència dels controladors de l'Aeroport del Prat de cara a les vacances

"La temporada d'estiu serà complicada. Amb retards importants perquè no es podran absorbir tots els vols. La situació és insostenible". Aquesta és l'advertència que ha fet Pau Marí, el portaveu del sindicat majoritari dels controladors aeris de l'Aeroport del Prat, als micròfons de RAC1 L'estiu del 2017 va estar marcada per llargues jornades de caos i cues i la temporada de vacances que tot just s'estrena no pinta massa millor. Ara per ara els controladors no es plantegen fer vaga, tal com sí que van fer els treballadors d'Eulen, l'empresa de seguretat. Ara bé, Marí avisa que tota la capacitat extra que s'ofereix no s'està traduint en un increment de plantilla."Aquest problema de cara a aquest estiu no té solució. Hem fet tard", adverteix el portaveu en el marc d'una informació que avança el programa Versió RAC1.

