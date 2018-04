La CUP demana investir Puigdemont «fent valer la sobirania del Parlament»

La CUP torna a demanar investir el líder de JxCat, Carles Puigdemont. Després de la negativa del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, a permetre que el candidat a la investidura, Jordi Sánchez, acudeixi al ple convocat per a divendres, els anticapitalistes han comparegut davant la premsa per reclamar que es faci president "al diputat que més suports del Parlament, Carles Puigdemont".Segons la diputada cupaire Maria Sirvent, és així com el Parlament pot "fer valer la seva sobirania" i no acabar claudicant als desitjos de l’Estat, del Suprem o del govern espanyol. En aquesta mateixa línia, s’han mostrat partidaris de no suspendre el ple previst per a divendres i celebrar la investidura de Sánchez malgrat que Llarena hagi impedit al candidat acudir. Per a la CUP, la sessió s’ha de poder fer “per sobirania”, tot i que els anticapitalistes segueixen mantenint que no avalarien una investidura de Jordi Sánchez.

