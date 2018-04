Els cinc grans successos de la crònica negra catalana

L'investigat per estafar dones de Barcelona, fent-les creure que tenien relacions sentimentals.

Un dels darrers casos d'estafa és el que s'estava produint a l'Eixample de Barcelona, com a mínim des del 2016, per part d'un home que tenia relacions sentimentals amb diverses dones. Quan aquest es guanyava la seva confiança, els robava els efectes personals, les targetes i els números de compte. L'home, que la policia tenia identificat des del 2013, va ser detingut el 27 de març, tot i que el mateix dia va quedar en llibertat provisional. Aquest utilitzava les xarxes socials, on s'identificava amb diferents noms, per conèixer dones i començar múltiples relacions simultànies amb elles.El cas el porta el jutjat d'instrucció 25 de Barcelona, que l'investiga per un presumpte delicte d'estafa en relació. No obstant això, el jutjat d'instrucció 2 també tenia una causa oberta contra ell per estafa, i els jutjats penals 1 i 3 de Barcelona tenien cursades ordres de cerca i captura contra ell, per motius similars. El primer cas del qual tenen constància els Mossos és del 2013, tot i que les denúncies van augmentar significativament a partir del 2016. L'home, a dia d'avui en llibertat provisional, resta a l'espera que se celebri un nou judici per estafes a, com a mínim, una vintena de dones. La policia catalana, però, no descarta que puguin arribar més denúncies.