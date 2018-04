L'oposició demana a Torrent que desconvoqui el ple d'investidura de Sànchez

Los partidos independentistas sabían que Sánchez no podría ser investido. Pido a R. Torrent que deje de usar el Parlament para alargar el procés, q desconvoque el pleno de mañana y q proponga de una vez un candidato sin cargas judiciales. Necesitamos realismo, seny y convivencia https://t.co/FX0bT3jkAm — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 12 d’abril de 2018

L'oposició demana al president del Parlament, Roger Torrent, que suspengui el ple d'investidura de Jordi Sànchez que estava previst per aquest divendres un cop el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha denegat la petició del número dos de Junts per Catalunya per assistir a la sessió. "Els partits independentistes sabien que Sànchez no podria ser investit", ha lamentat la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, que a través d'un missatge a Twitter ha demanat a Torrent que desconvoqui el ple i proposi un candidat sense càrregues judicials. Al seu judici, Torrent està "utilitzant el Parlament per allargar el procés".De fet, el partit taronja ja havia enviat a Torrent una carta per retreure-li que és "inadmissible que el president del Parlament de Catalunya ordeni al poder judicial què ha de fer" enviant cartes al Suprem. Torrent va demanar a Llarena en una missiva que complís amb les mesures cautelars dictades per l'ONU, que donés permís a Sànchez per acudir al ple d'investidura o bé autoritzés la investidura telemàtica. Segons Cs, el comitè de Drets Humans de l'ONU "no ha adoptat mesures cautelars" i que simplement ha emès un justificant de recepció sense valorar-ne el fons.El líder del PP, Xavier García Albiol, per la seva banda, també ha enviat una carta a Torrent per demanar la suspensió del ple.

