Els militants de Vox tenien descompte en un màster de la universitat del cas Cifuentes

Ariadna Hernández, Aleix Vidal-Quadras, Javier Montilla i Pablo Barranco, en una imatge d'arxiu. Foto: Vox

Document de l'acord entre Vox i la URJC Foto: Vox

L'acord entre Vox i la URJC Foto: Vox

Els afiliats del partit ultra Vox tenien un descompte del 50% en el màster de Governança, Marketing Polític i Comunicació Estratègica de la ja famosa Universitat Rei Joan Carles, el mateix centre que ara és a l'ull de l'huracà pel cas del màster de Cristina Cifuentes. N'informava el mateix partit el setembre de 2015 en una notícia al seu web, on explicaven que havien arribat a un acord amb l'Institut de Dret Públic de la URJC i l'Escola de Lideratge Vonselma Education.A través de les anomenades "Beques Vox", el partit ultra finançava la meitat de la matrícula. Així, en el cas de la matrícula presencial, Vox pagava 8.000 euros; en la semi-presencial, 4.500 i en la modalitat online, 3000. Aquesta informació es pot veure en el document de l'acord entre el partit i la Universitat.La informació ha reaparegut tres anys després en plena crisi de la Rei Joan Carles. La polèmica pel màster de la presidenta de Madrid ja és en mans de la Fiscalia i, a banda d'esquitxar el PP i erosionar Mariano Rajoy, ha posat en seriosos dubtes el prestigi de la Universitat.Si Cifuentes penja d'un fil -alguns mitjans apunten que la seva dimissió depèn només de Rajoy-, la URJC també és al punt de mira per les "facilitats" que presumptament haurien posat perquè la presidenta madrilenya pogués falsificar el seu títol de màster. Segons informava ahir La Sexta, la Universitat podria retirar el màster de Cifuentes i sobre la taula hi ha també l'expulsió d'alguns professors.

