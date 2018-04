Més de 40 eurodiputats de 15 estats reclamen la llibertat dels presos i diàleg

Una quarantena d'eurodiputats de tots els grups polítics excepte el PP reclamen que s'alliberin els presos i no s'extradeixi els polítics catalans exiliats. Els parlamentaris, de 15 estats membres, demanen a través del Manifest pel Diàleg a Catalunya que la justícia espanyola deixi en llibertat els líders independentistes que són en diversos centres penitenciaris a Madrid i alerten que, d'acord amb el codi penal espanyol, poden passar-se fins a quatre anys en presó preventiva.A més, els eurodiputats interpel·len la justícia alemanya perquè no extradeixi Carles Puigdemont a Espanya "davant de la possibilitat remota que hi tingui un judici just" i exigeixen "per la mateixa raó" a Bèlgica, el Regne Unit i Suïssa que facin el mateix amb Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira i Anna Gabriel.Per altra banda, com recull el nom del manifest que signen, reivindiquen a les institucions europees que s'ofereixin a mediar entre Barcelona i Madrid "per trobar una solució política en el marc d'un diàleg sense precondicions". Entre els signants destaquen firmes com les de l'exministre d'Exteriors eslovè Ivo Vajgl, la vicepresidenta dels socialistes europeus a l'Eurocambra Tanja Fajon o Barbara Spinelli, filla d'un dels pares fundadors de la UE. El manifest es presentarà a Barcelona el 20 d'abril.En el text, els eurodiputats afirmen que d'acord amb el codi penal espanyol, "les manifestacions ordenades no constitueixen un crim de rebel·lió, que sempre ha de requerir violència". En la mateixa línia, asseguren que l'organització i la celebració d'un referèndum "no és un crim a Espanya" i remarquen en relació al delicte de malversació de què s'acusa membres del Govern cessats que el mateix govern espanyol va confirmar el 26 de febrer que "no van destinar-se fons públics per organitzar l'1-O".Els diputats que signen el manifest són d'Eslovènia, Itàlia, França, Alemanya, Portugal, Irlanda, Bèlgica, Romania, Suècia, República Txeca, Croàcia, Estònia, Finlàndia, Escòcia, Catalunya. Entre els parlamentaris hi ha membres dels socialdemòcrates (S&D), dels liberals (ALDE), dels Verds/ALE, del grup dels Conservadors i Reformistes europeus (ECR) o de l'Esquerra Unitària (GUE).

