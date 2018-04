El govern valencià canvia el nom de 26 grups d'habitatge públic amb referències al franquisme

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha fet pública aquest dijous la resolució de la conselleria d'Habitatge per la qual es canvia el nom de 26 grups del parc públic d'habitatge del govern valencià per adaptar-la a la Llei de memòria democràtica i per la convivència, que estableix que les referències a l'aixecament militar del 1936, el franquisme i la dictadura són contràries a la memòria democràtica i la dignitat de les víctimes. En virtut d'aquesta resolució, amb data de 2 de març, la Generalitat Valenciana ha canviat el nom a 13 grups de la demarcació de València, com el grup Francisco Franco a Bocairent (Vall d'Albaida), que passa a denominar-se Margarita Macip, o el General Moscardó, a Enguera (Canal de Navarrès) que és ara Jane Addans.A la demarcació de Castelló, la resolució estableix el canvi de quatre grups, a Nules (Plana Baixa), on el José Solis passa a ser Purificación Escribano; a Castelló de la Plana (Plana Alta), on Serrano Lloverás serà Pilar Bravo i 14 de juny Pilar Salvador i a Vinaròs (Baix Maestrat), on el grup 15 d'abril passa ara a denominar-se Dones de la Mar.Pel que fa a la demarcació d'Alacant, s'han modificat nou grups d'habitatge, entre els quals s'introdueix el nom de Dones de les Palmes per al grup Alcázar de Toledo a Elx (Baix Vinalopó); el grup Luis Bueno d'Oriola (Baix Segura) és ara Josefina Manresa; el grup Primo de Rivera de Salines (Baix Segura) és dirà Dones Lliures i el Pilar Primo de Rivera de Sax (Alt Vinalopó) serà María Moliner.

