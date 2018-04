La misteriosa desaparició d'un màster d'Ana Pastor

Diputats que esborren titulacions. La presidenta del Congrés, Ana Pastor, la legislatura del 2011-2016 tenia un màter. Aquesta legislatura ja no el té. pic.twitter.com/sUo22aVj9V — Albert Calatrava (@albertcalatrava) 12 d’abril de 2018

La polèmica pel màster de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ha evolucionat amb d'altres branques que ja afecten diversos diputats del Partit Popular . Un d'ells és el vicesecretari de comunicació, Pablo Casado , i ara s'hi pot sumar la presidenta del Congrés dels Diputats, Ana Pastor, per la misteriosa desaparició d'un màster en el web de la cambra espanyola.El Congrés permet consultar el currículum de tots els diputats i també dona la possibilitat de veure'n l'evolució, en cas que hagi exercit durant més d'una legislatura. La fitxa s'actualitza amb els càrrecs que hagi anat ocupant i també, evidentment, els estudis que hagi anat acumulant.En el cas de Pastor, però, és sorprenent que en el seu llistat de titulacions de la legislatura del 2011 al 2016 hi constava un màster en administració empresarial (MBA) i, en canvi, en l'actual ja no el té. Ho ha destacat fet públic aquest dijous el periodista de la CCMA Albert Calatrava en el seu compte de Twitter.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)