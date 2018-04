​Empresaris valencians inicien a Cadis una campanya pel corredor mediterrani que clourà a Barcelona

L'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE) ha iniciat aquest dijous a Los Barrios (Cadis) una acció itinerant que amb el lema "Vull Corredor" ha programat nou actes arreu de l'estat espanyol en favor del corredor mediterrani i que finalitzaran el 27 de setembre a Barcelona.En aquesta primera cita, AVE ha reunit més de 300 empresaris de l'arc mediterrani amb l'objectiu de sol·licitar la culminació de la infraestructura ferroviària, per a persones i mercaderies, que permetrà "completar l'Espanya radial amb l'Espanya circular", tal com ha remarcat el president de l'associació, Vicente Boluda. En aquest sentit, Boluda ha instat els responsables públics a convèncer-se que "connectar els territoris vertebra el país".A l'acte ha assistit també el coordinador del corredor mediterrani nomenat pel Ministeri de Foment, Juan Barios, a qui el president d'AVE ha demanat ""una aposta més decidida i definitiva" per la infraestructura.Durant la seva intervenció, Boluda ha defensat que en els darrers anys l'empenta de la societat civil ha aconseguit la implicació i unitat empresarial al voltant del corredor mediterrani i ha originat que en l'actualitat hi hagi voluntat política. Al respecte, ha assenyalat que en l'actualitat no hi ha cap grup polític que no parli de la necessitat de desenvolupar aquesta infraestructura i ha agraït que l'equip de l'actual ministre de Foment, Íñigo de la Serna, s'hagi pres "seriosament" el projecte i que aquest estigui "agafant una altra velocitat".A la jornada, AVE ha donat a conèixer l'estat de les obres compromeses pel govern espanyol, especialment les que afecten el tram Bobadilla-Algesires, el primer tram des del sud per al Corredor. El president de la Confederació d'Empresaris de Cadis (CEC), Javier Sánchez Rojas i president de la Confederació d'Empresaris d'Andalusia (CEA), Javier González de Lara també han intervingut en la presentació.L'associació també ha donat a conèixer l'acció itinerant del Moviment #QuieroCorredor, remarcant que si l'any 2017 va realitzar actes a Tarragona, Múrcia i Almeria, durant el 2018, d'abril a setembre, un autobús arribarà a nou ciutats diferents, iniciant la ruta a Los Barrios, al camp de Gibraltar (Cadis).L'autobús del moviment #QuieroCorredor es trobarà al centre comercial Badia Plaça d'aquest municipi on la ciutadania podrà conèixer de primera mà el projecte i donar suport al corredor mediterrani amb la seva signatura. Per als visitants s'ha preparat una exposició interactiva i activitats d'oci per a tota la família.Les següents parades seran Granada, Màlaga, Cartagena, Lorca, Alacant, Castelló, Reus i Martorell. El tancament de l'acció itinerant serà un gran acte empresarial el 27 de setembre a Barcelona. AVE també ha informat que la campanya #QuieroCorredor compta ja amb més de 68.000 signatures de suport.

