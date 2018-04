L'Audiència Nacional deixa en llibertat l'activista dels CDR i no li imputa terrorisme

D'acusada de terrorisme i rebel·lió a un delicte per desordres públics. L'Audiència Nacional ha deixat en llibertat provisional l'activista dels CDR Tamara Carrasco, que va ser detinguda dimarts a la tarda, malgrat que la fiscalia demanava que fos enviada a presó preventiva per risc de reiteració delictiva. El jutge ha rebaixat dràsticament les acusacions contra ella, però li ha imposat dures mesures cautelars, com ara la prohibició de sortir del municipi de Viladecans sense permís judicial. Tot, per un àudio enviat i difós per les xarxes socials en el qual explicava l'acció d'obrir barreres de peatges, així com l'ocupació de Mercabarna o del port.El jutge de l'Audiència Nacional ha equiparat l'acusació a la dels detinguts pels Mossos també el passat dimarts i que van ser posats en llibertat el mateix dia. El delicte per desordres públics pot suposar entre sis mesos i tres anys de presó, encara que poden ser sis en els casos de desordres greus. Les mesures cautelars que jutge Diego de Egea ha ordenar per a Carrasco són comparèixer cada dilluns al jutjat de guàrdia, la prohibició de sortir del seu municipi de residència -excepte per anar a la feina si està fora de Viladecans. Per fer qualsevol sortida del municipi necessita autorització judicial. També té prohibida la sortida de l'estat espanyol i ha de facilitar un domicili i telèfon on pugui estar localitzable.La decisió del jutge Diego de Egea topa amb la petició que feia el fiscal de l'Audiència Nacional, que ha demanat presó per "delictes comesos amb finalitat de rebel·lió". En concret, ha considerat que Carrasco hauria "desenvolupat activitats de direcció i coordinació en actes de sabotatge, formant part d'un reduït equip de direcció que determina les pautes d'actuació i les consignes de mobilització d'aquests grups, com actes de rebel·lia, encaminats a normalitzar la desobediència i exterioritzar la confrontació amb l'Estat, traslladant al carrer amb actuacions violentes el procés sobiranista" que s'investiga al Suprem i a l'Audiència. Aquest dijous, el ministeri públic ja no ha parlat de terrorisme. De fet, a Carrasco no se li ha aplicat la llei antiterrorista durant la seva detenció. Si no se li imputa terrorisme, l'Audiència Nacional no té competència sobre el cas, que hauria de passar a jutjats ordinaris.L'advocat de Carrasco, Sergi Atienza, ha celebrat que el jutge hagi "ponderat de manera positiva i garantista" els fets narrats pel ministeri públic respecte els drets d'activisme polític i l'exercici del dret de manifestació i d'expressió que tenen els membres dels CDR i tota la ciutadania. ​Atienza ha reconegut que la Fiscalia ha estat dura –"manté un criteri força radical i oposat al nostre posicionament", ha dit- però que el jutge, en canvi, no ha vist indicis ni de terrorisme ni de rebel·lió. "Celebrem que s'ha inclinat per imposar unes mesures cautelars que és veritat que redueixen la seva capacitat de moviment però que són molt menys greus que una presó incondicional", ha valorat.En la mateixa operació en la qual va ser detinguda Carrasco, l'ordre del jutge demanava a la policia la detenció d'un altre home a Esplugues de Llobregat, però la Guàrdia Civil no el va localitzar. Ara, el jutge de l'Audiència Nacional ha dictat una ordre de detenció contra aquest integrant dels CDR.L'Audiència Nacional els investiga a tots dos per "activitats de direcció i coordinació en els actes de sabotatge" que haurien tingut lloc durant Setmana Santa després de la detenció a alemanya del president destituït, Carles Puigdemont. Segons el jutge, podrien haver comès delictes de terrorisme i rebel·lió.Carrasco ha estat traslladada poc abans de les deu del matí a l'Audiència, però no ha passat a disposició judicial fins passades quatre hores. Membres dels CDR i dirigents dels partits independentistes s'han concentrat aquest dijous a les portes de l'Audiència per donar suport a la detinguda, que va ser arrestada per la Guàrdia Civil a casa seva a primera hora del dimarts per ordre del jutjat central d'instrucció 6 pels delictes de terrorisme i rebel·lió. Se la considera "coordinadora" dels Comitès de Defensa de la República, malgrat que es tracta d'un moviment que no té líders formals ni cúpula.La seva detenció ha indignat els CDR, que reivindiquen el caràcter "no violent" de les seves accions. El mateix dimarts es van mobilitzar a les places i aquesta mateixa tarda el col·lectiu En peu de pau ha convocat una concentració a la plaça del Rei de Barcelona i els CDR també es pronunciaran en una roda de premsa a les set de la tarda. Els membres dels comitès consultats entenen que l'objectiu de les detencions és inculcar "por" per desincentivar la mobilització. Amb tot, insisteixen que seguiran fent accions hi hagi o no més arrestos. A més de l'àudio, els CDR han explicat en un comunicat que les proves que la policia té contra la dona detinguda són una captura de pantalla d'un recorregut de Google Maps, un permís per fer una activitat lúdica i materials d'aquesta activitat , com ara tiquets de begudes o cartellets d'organització.

