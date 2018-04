L'Ajuntament de Barcelona ja ha destinat 1,6 milions al projecte fallit del tramvia

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha tombat aquesta setmana el projecte del tramvia amb connexió per la Diagonal, una de les iniciatives estrella de l'equip de govern d'Ada Colau . L'alcaldessa ha defensat l'aposta per aquest mitjà de transport fins a l'últim moment, però no ha comptat amb el suport dels grups de l'oposició. Tot i ser un projecte per ara fallit, l'Ajuntament ja ha invertit 1,6 milions d'euros en el projecte.

Tal com ha pogut confirmar, el consistori ha destinat a la connexió del tramvia 1.094.836 euros en concepte de redacció de projecte i 517.987 euros més en concepte d'estudis previs. Les partides també inclouen la funció de Pere Macias, exdirigent de CDC i avui director d'estratègia del tramvia. Fonts municipals subratllen que la inversió executada ara "no es perd" perquè en el cas que la iniciativa es recuperés es podria treure rendiment a la feina feta. L'Ajuntament recorda també que els 1,6 milions destinats al tramvia responen, en part, al compliment del protocol signat amb l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).Colau ja ha donat per descartat que en aquest mandat es pugui avançar en el projecte, però desitja que es pugui recuperar en el pròxim en el cas que Barcelona en Comú torni a pilotar a l'alcaldia. L'equip de govern municipal va pressionar fins al darrer moment ERC per aconseguir que validés la iniciativa, però els republicans s'hi van negar.

