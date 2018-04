FOTOS El colpidor relat fotogràfic de Pilar Rahola a Auschwitz

Ver una foto de los experimentos de Mengele, mientras estamos en Auschwitz supera todo dolor. #marchaporlavida pic.twitter.com/IchIv8CTW1 — Pilar Rahola (@RaholaOficial) 12 d’abril de 2018

El Malé Rajamim en Auschwitz.

Canto a Dios en recuerdo de las victimas. pic.twitter.com/1SIkkECD4E — Pilar Rahola (@RaholaOficial) 12 d’abril de 2018

Cabello humano. Miles de kilos de cabello de los judios muertos en las cámaras de gas, con el que los nazis hacían negocio.

Industria de exterminio. #MarchaPorLaVida pic.twitter.com/6Nl2ucNUgO — Pilar Rahola (@RaholaOficial) 12 d’abril de 2018

El camp de concentració d'Auschwitz, a Polònia, manté viu el record d'una de les èpoques més fosques de la història recent de la humanitat. És el més conegut i més icònic dels nazis i, tot aquell qui el visita, coincideix en recalcar l'enorme impacte emocional que suposa. Aquesta setmana hi ha anat la periodista i escriptora Pilar Rahola i ha compartit l'experiència a través de les xarxes socials.Rahola ha compartit diverses fotografies en el seu compte personal de Twitter per relatar la seva participació a la Marxa de Vida, una concentració en la qual hi participen milers de jueus i que consisteixen a recórrer a peu la distància que separa Birkaneu d'Auschwitz. Tot seguit, un recull de les publicacions de la periodista i tertuliana.

