Operació Sánchez Llibre per recosir Foment del Treball

Joaquim Gay de Montellà amb Mariano Rajoy. Foto: Foment del Treball

Joaquim Gay de Montellà conclourà el seu mandat al capdavant de Foment del Treball a finals d'any i ja no pot presentar-se per a un tercer període. Això obre la porta a un canvi de lideratge i d'estratègia en la principal organització empresarial catalana.L'etapa final de l'actual president ha coincidit amb la fase decisiva del procés i Gay de Montellà ha gestionat la situació amb un discurs molt agressiu contra la Generalitat, alineat del tot amb el govern del PP i convertint-se en un habitual a les manifestacions espanyolistes. Una actitud que veterans de l'àmbit empresarial considera "maldestre" i que "ha posat massa en evidència Foment".Les eleccions permetran obrir una nova etapa. Encara falten mesos i pot haver-hi sorpreses. Però en aquests moments qui té molts números per assumir el lideratge de Foment és Josep Sánchez Llibre, exdirigent d'Unió Democràtica, vicepresident de Conserves Dani i ara mateix adjunt a la presidència de la CEOE per a les relacions amb el Congrés. Una operació està en marxa i, segons fonts empresarials, la pilota Joan Rosell, el president de la CEOE que abans havia presidit Foment.L'operació Sánchez Llibre és vista pels seus impulsors com un win-win en diversos àmbits. D'una banda, resol una successió, la de Gay de Montellà, que es podria embolicar de no aparèixer un candidat potent. De l'altra, podria permetre encarrilar el conflicte intern que va viure Foment recentment amb la ruptura i expulsió de la Cecot. Precisament, el president de la patronal vallesana, Antoni Abad, ha manifestat en algunes ocasions que també vol ser candidat a presidir Foment . Ho pot ser, malgrat l'expulsió, des de la seva condició de directiu de Fepime (petita i mitjana empresa), integrada a Foment. La sortida de Gay de Montellà de la presidència i l'arribada de Sánchez Llibre podria permetre refer els ponts trencats amb Cecot, en un xoc en què hi havia discrepàncies ideològiques i de model d'organització, però també de manca de sintonia personal.D'altra banda, una presidència de Sánchez Llibre matisaria el discurs polític de Foment. Suposaria recuperar les bones relacions institucionals amb la Generalitat. L'exdiputat d'UDC conserva les bones relacions amb dirigents sobiranistes, tant del PDECat com d'ERC. S'acabarien les declaracions considerades excessivament vehements de Gay de Montellà contra el sobiranisme i s'entraria en una línia de diplomàcia més elaborada. recentment, el líder de Foment va arribar a dir que convindria la formació d'un govern unionista. Finalment, l'exdirigent d'Unió té un gran coneixement de l'Estat i té una bona entrada amb dirigents polítics espanyols de tots els colors. Això facilitaria que Foment tornés a ocupar una posició clau entre l'empresariat català i l'espanyol, i entre la classe política catalana i el cor de l'Estat.Fonts de Foment expliquen que Gay de Montellà està administrant amb incomoditat la seva retirada. Alguns atribueixen a aquest fet la seva proposta de crear una fundació vinculada a Foment que ell voldria presidir. Potser pensant en un model similar a La Caixa, on el president de CaixaBank que abandona el càrrec sol assumir durant un temps la presidència de la Fundació Bancària la Caixa. Seria una manera de continuar incidint a la casa. Una voluntat aquesta amb què no comptaven els estrategues de l'operació Sánchez Llibre.

