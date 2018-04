Munté i Agustí ja són oficialment candidats a les primàries del PDECat a Barcelona

El PDECat ha proclamat oficialment a Neus Munté i Carles Agustí com els dos candidats oficials al procés de primàries a la ciutat de Barcelona per escollir l'alcaldable del partit en les eleccions municipals del 2019. La presidenta del partit a la vegueria, Mercè Homs, ha assegurat que els dos candidats "han superat amb escreix els avals".Munté ha aconseguit 244 signatures d'associats i 746 de persones residents a Barcelona i sense vinculació amb el partit. Per la seva banda, Carles Agustí també ha aconseguit el suport de 127 membres del PDeCAT i 799 barcelonins.Aquest mateix vespre es dona el tret de sortida oficial al procés amb un discurs de cada un dels candidats a l'Espai BCN, al barri de Gràcia. Les primàries s'allargaran fins al maig amb debats i actes de les dues candidatures.

