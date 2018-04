Òmnium organitza nou hores de música i cultura en defensa de les llibertats

Quintana, Mauri i Leiva, explicant la jornada «Cultura contra la repressió» Foto: Esteve Plantada

"Un crit unànime contra la repressió, una resposta davant tot el que està passant", així ha definit Marcel Mauri la jornada que acollirà Santa Perpètua de Mogoda el proper diumenge 22 d'abril. La iniciativa, amb el nom de Cultura contra la repressió , és impulsada per l'entorn de Jordi Cuixart i per Òmnium Cultural , tot just coincidint amb el dia en què el president de l'entitat farà 43 anys, allunyat de casa seva i empresonat de manera preventiva."L'objectiu és convertir l'esdeveniment en un homenatge a Cuixart, i a tots els represaliats per l'estat espanyol", com ha declarat aquest dijous el vicepresident de l'entitat. "La cultura ens fa forts, sobretot ara, en dies d'incertesa i tristesa, com a voluntat d'un país que no es deixa vèncer", afegeix. "Volem reivindicar que a través de la cultura es pot vèncer la por, l'arbitrarietat i la barbàrie, i que la cultura és la resposta a la intolerància i al 155. Des d'Òmnium, portem molts anys aplicant la mateixa recepta i creiem que el 22 d'abril serà un baló d'oxigen en aquest sentit", ha reblat Mauri.La fórmula triada serà una marató de nou hores de cultura, amb la col·laboració d'una quarantena d'artistes, entres els quals noms com Gerard Quintana, Lluís Llach, Gossos, Eva Piquer, Peyu, Alguer Miquel (Txarango), Oriol de Balanzó, Anna Sahun, David Selvas o Laura Rosel. La gent de Santa Perpètua també tindrà protagonisme: gegants i bestiari popular, els Pink Poni (integrat per gent propera a Cuixart) i La Belluga, que s'adreça a un públic familiar. També hi participaran colles castelleres d'arreu del país."En Jordi Cuixart no ens deixa de repetir la paraula cultura. Cultura, cultura i més cultura", ha detallat Pol Leiva, nebot de Cuixart, membre de l'Associació Catalana pels Drets Civils i impulsor de l'acte. Al seu costat, Gerard Quintana ha parlat en nom del col·lectiu d'artistes: "La cultura transmet valors i consciència col·lectiva. I la nostra cultura es basa en l'empatia, el pacifisme i la no violència", en un discurs contundent i on ha denunciat la deriva totalitària de l'Estat i la connivència d'alguns polítics."Mentre uns canten a la mort, nosaltres volem cantar a la vida, que és el que sempre hem fet", ha reblat Quintana. "La cultura és una de les eines més grans que tenim per canalitzar el nostre rebuig de forma pacífica, i per això serem el dia 22 d'abril a Santa Perpètua. Perquè quan una cosa és justa i no fa mal a ningú, quan és inclusiva i ens permet fer créixer sense atacar ningú, l'univers sencer ha de conspirar per ajudar-nos".La jornada arrencarà a dos quarts de dotze del matí a la plaça de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda amb una cercavila que arribarà fins al Parc de la Ribera del municipi, punt neuràlgic de la celebració. Els beneficis de la jornada aniran a la caixa de la solidaritat i l’entrada serà oberta amb taquilla inversa.

