Les obres del nou Camp Nou començaran l'estiu del 2019

Recreació de com quedarà l'Espai Barça. Font: Ajuntament de Barcelona

El projecte de l'Espai Barça, que inclou la remodelació del Camp Nou, ja té via lliure i el FC Barcelona preveu començar les obres l'estiu del 2019. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president del club blaugrana, Josep Maria Bartomeu, han presentat aquest dijous l'acord definitiu perquè pugui tirar endavant l'actuació, acompanyats de tots els presidents dels grups municipals excepte la CUP. El projecte té un cost global de 639 milions d'euros.Ja fa gairebé dues dècades que el FC Barcelona vol intervenir en el Camp Nou, i mostra d'això és que el 1999 Josep Lluís Núñez ja va formular el pla Barça 2000. Finalment les obres s'iniciaran l'any que ve. El primer trimestre es podran iniciar treballs com les del nou palau blaugrana, però les més importants, les de l'estadi, s'encetaran a l'estiu, i es faran durant quatre estius consecutius, fins al 2022. Segons Bartomeu, "la prioritat principal és no deixar de jugar cap partit a l'estadi".La comissió del govern municipal ha aprovat aquest dijous el projecte de l'Espai Barça i ara només falta que sigui ratificat en el ple del pròxim 27 d'abril i per la Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona. Per a Colau, l'acord "marca un abans i un després", i l'àmbit del Camp Nou passarà de ser "un espai tancat, opac i sense resoldre obert a la ciutat que els acull". S'executarà sense que l'Ajuntament aporti ni un cèntim al projecte, malgrat que suposarà "un guany enorme" per a la ciutat, segons l'alcaldessa.Una de les novetats més rellevants serà l'eliminació de les tanques i la creació de nous espais públics. En relació al projecte inicial, s'introdueixen petites modificacions , com ara la reducció de l'espai destinat a hotel, la disminució de les alçades i les volumetries dels edificis d'oficines i de l'hotel, la conservació patrimonial de la Masia –on s'eliminen els usos de restauració, excepte per a socis i interns- i millores en la mobilitat, com ara un carril reversible al carrer Joan XXIII per fer més fàcil els desplaçaments en els dies de partit.Bartomeu ha subratllat que es tracta d'"un gran acord de ciutat", i que s'ha trobat "una proposta equilibrada i integradora entre el que el club necessita i les reivindicacions veïnals". Ha explicat que s'aconseguirà que les instal·lacions un espai obert i sense barreres, cosa que serà "compatible" amb les necessitats del club, com ara la construcció del nou palau blaugrana i d'edificis administratius.L'acord amb el Barça ha deixat una imatge que costa molt d'aconseguir, i més després del doble revés que ha rebut Colau amb el tramvia i la multiconsulta : gairebé tots els grups municipals units per un mateix projecte. El líder del PDECat, Xavier Trias, ha reivindicat que l'oposició no es dedica a bloquejar-ho tot, sinó que també es dedica "a fer ciutat". El republicà Alfred Bosch ha subratllat que aquí l'àrbitre "no ha fet trampes", referint-se a Colau.

