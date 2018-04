​VÍDEO Rajoy i els crims del franquisme, silencis que diuen més que paraules

Le preguntamos a Rajoy, en pleno Parque de la Memoria, qué iba hacer respecto a los crímenes del franquismo. La respuesta lo dice todo. pic.twitter.com/oGwpT7KgxU — Revista Cítrica (@revistacitrica) 11 d’abril de 2018

Visita al Parque de la Memoria en #BuenosAires, recuerdo y homenaje a las víctimas. pic.twitter.com/m7Jt16riqE — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 11 d’abril de 2018

Mariano Rajoy ho té clar. Si un tema l'incomoda i no pot solucionar-lo, la seva reacció sol ser sempre la mateixa: no fer res.Així ho han pogut comprovar els periodistes argentins en la visita que el president espanyol va fer ahir al Parc de la Memòria de Buenos Aires, per tal de retre homenatge als desapareguts i assassinats durant les dictadures viscudes en aquest país entre els anys 1969 i el 1983.Rajoy va oferir una roda de premsa al mateix indret. En un moment donat, un periodista de la Revista Crítica li va fer una pregunta que no li va entusiasmar: “President, farà alguna cosa amb els crims del franquisme, ara que és aquí?”. Rajoy va fer l'orni i va restar en silenci, mirant cap a un altre lloc. El periodista va insistir, tot i ser increpat (“ves-te'n a la merda, cony”, li diuen): “Hi haurà un museu com aquest a Espanya pels assassins del franquisme?”.Rajoy va continuar en silenci, mentre escrivia algunes notes (o simulava escriure). L'incident va finalitzar quan un membre del protocol es va adreçar al periodista per recriminar-li les seves intervencions.Ho podeu veure en aquest vídeo:

