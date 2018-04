Mor la conductora d'un turisme en topar amb un altre al Baix Empordà

Una dona de 23 anys ha mort aquest dijous al matí en un accident en el qual s'han vist implicats dos vehicles a la GI-653 a Regencós (Baix Empordà). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 9.33 hores i sinistre ha passat al quilòmetre 3 d'aquesta carretera, on per causes que encara s'estan investigant hi ha hagut una col·lisió lateral entre dos turismes.Com a conseqüència de la topada, la conductora d'un dels vehicles, A.B.C., de 23 anys i veïna de Begur, ha mort. La conductora de l'altre cotxe ha resultat ferida de poca gravetat i ha estat traslladada a l'hospital de Palamós.Arran de la incidència, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, l'helicòpter medicalitzat i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

