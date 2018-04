La premsa contradiu els Mossos acusats per agressions a Can Vies: «Els cops eren de dalt a baix»

Atenció‼️



Avui un inspector antidisturbis i quatre agents de l'ARRO de @mossos seran jutjats pels greus fets d'aquest video



➡️ Van tenir lloc al 2014 durant les protestes pel desallotjament de Can Vies



➡️ És intolerable que no hagin estat expedientats per Interior pic.twitter.com/BrVk9Dn8bl — IRIDIA (@centre_IRIDIA) 11 d’abril de 2018

El judici a cinc mossos d'esquadra acusats de lesions i delictes contra la integritat moral continua, amb noves versions de diversos testimonis que refermen la postura de la Fiscalia i de les acusacions populars. El fet que es jutja a l'Audiència de Barcelona, sobre si els cinc agents van carregar no reglamentàriament i de forma desproporcionada contra un grup de persones després de la manifestació en suport al centre ocupat Can Vies, va agafant forma, sobretot, arran de la declaració de diversos periodistes i fotògrafs que van presenciar els fets.La premsa, doncs, citada pel ministeri públic i les acusacions, ha avalat part de la versió de les víctimes, assegurant que "els cops de porra eren de dalt a baix", i que les persones que van quedar acorralades dins del portal de l'edifici on es va carregar "van rebre per totes bandes". Així ho han indicat professionals de la informació de diferents mitjans, com ara un fotògraf que cobria la manifestació per, periodistes de TV3, La Sexta o fotògrafs freelance. Tots ells han prestat declaració sota promesa o jurament, sabent que exercir com a fals testimoni és un delicte contemplat pel codi penal.Aquest és el primer judici vinculat a Can Vies on no hi ha acusacions creuades entre els manifestants i la policia, i on hi ha proves més sòlides d'una actuació policial que podria considerar-se qüestionable per part del jutjat. De fet, una de les proves fonamentals del cas és el vídeo que va fer TV3 i que s'ha aportat per l'acusació, en què es mostren els diversos agents carregant dins del portal de l'edifici. Els periodistes citats a declarar aquest dimarts van ser testimonis de les càrregues des del carrer, on van poder gravar i fer fotografies del succés.Un dels aspectes en què han coincidit la majoria de periodistes i fotoperiodistes ha estat el fet que, abans que la furgoneta dels Mossos es dirigís ràpidament cap a l'edifici on posteriorment es va carregar, l'ambient a la plaça de Sants era tranquil. Malgrat que hores abans s'havien produït disturbis, la cosa s'havia calmat, han assegurat. La versió de tots ells contradiu la dels acusats, ja que els cinc mossos van assegurar que hi havia barricades, llançament de vidres i pedres i, fins i tot, foc."En aquell moment estava bastant tranquil; els periodistes estàvem petant la xerrada a la plaça, i això ho fem quan no hi ha feina", ha explicat un fotoperiodista. En aquell moment, veient la ràpida actuació policial, la premsa va començar a seguir la policia fins que va arribar al portal. Des de fora, han dit, es veien joves ajupits a terra, protegint-se amb les mans el cap. "Després van obrir la porta, van sortir els agents i van sortir dos o tres nois molt espantats", ha relatat el fotoperiodista, que ha precisat que els joves tenien "cares de pànic". A més, una altra periodista també ha precisat que estaven "agenollats" i "s'estaven protegint".Sobre una de les principals qüestions relacionades amb la càrrega, si es va tancar la porta o no, la versió ha estat determinant d'alguns testimonis. Un dels nois que també va acabar ferit, ha assegurat que els mossos "van ficar la porra abans que poguessin tancar la porta", i que tot el que va passar a continuació va ser "exagerat i desproporcionat". Una versió similar a la que van donar les víctimes i part acusadora aquest dilluns en l'inici del judici."Jo també vaig ser agredida", ha prosseguit una veïna que ha declarat com a testimoni. Segons ha relatat, ella va obrir la porta del portal perquè la gent s'hi refugiés i, quan van entrar els agents, la policia la va fer fora: "A mi em van fer fora del portal, jo no vaig sortir volent, era casa meva.Com a testimonis, també han declarat quatre agents dels Mossos, que van ser presents durant l'actuació policial o durant els moments previs. Tots ells han afirmat que hi havia "llançaments de pedres i objectes", a part de barricades i "foc" en alguns punts, una afirmació que contrasta amb la dels periodistes.Respecte dels ferits, quan va acabar la càrrega, el subinspector Jordi A. assegura que va acostar-se a un noi per oferir-li atenció mèdica. "S'estava com fent el marejat", ha declarat.En la seva versió, un altre agent ha tornat a usar l'expressió "netejar la plaça" de manifestants, o "zona on s'estava fent neteja", tal com ho van fer els acusats. A més, l'agent citat com a testimoni ha negat haver vist cap cop de porra al cap, i ha assegurat que tots van ser de cintura en avall.La Fiscalia demana d'un a set anys de presó per als cinc agents antidisturbis. Concretament, set anys de presó per a Daniel M.L. i David V.I. -per dos delictes contra la integritat moral i dues de lesions cadascun dels agents-, tres anys i mig per a Francisco Javier G.P. i Jesús Antonio Z.R. -per un delicte contra la integritat moral i un de lesions per a cada policia- i un any per al comandament de l'operatiu, Luis Miguel V.F. per un contra la integritat moral. Així mateix, reclama la inhabilitació especial dels agents durant dos anys i tres mesos com a funcionaris de les forces i cossos de seguretat de les administracions estatal, autonòmica i local, a més del pagament de diverses quantitats a les víctimes com a responsabilitat civil.Pel que fa a l'acusació particular, acusen tots els mossos de tres delictes contra la integritat física i tres de lesions, el que suposen penes de 13 anys i mig de presó per a casacun dels policies.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)