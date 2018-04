Troben substàncies radioactives en un dels tubs que controla l'aigua a la nuclear d'Ascó I

Central nuclear d'Ascó Foto: Josep M. Montaner

La central nuclear d'Ascó I ha trobat substàncies radioactives en un dels tubs de la instal·lació que controla el nivell i composició de l'aigua, anomenat piezòmetre. Segons ha confirmat l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV), es va trobar una "indicació d'activitat fa unes setmanes" i s'està fent un seguiment per esbrinar d'on ve esta traça, que hauria tingut una evolució descendent.El president del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) va confirmar dimecres en una comissió d'Energia al Congrés la presència d'estes substàncies i va detallar que un grup de treball analitza setmanalment els piezòmetres per saber "per què han aparegut".Segons ANAV, la trobada no constitueix un succés notificable i tampoc suposa un perill per la seguretat, ni per la salut de les persones o el medi ambient.El lloc on s'ha detectat és en un piezòmetre, una perforació al terreny d'uns deu centímetres de diàmetre i 30 metres de fondària, que controla el nivell d'aigua a la capa freàtica. A Ascó I, per les condicions del terreny, molt humit, n'hi ha al voltant d'una seixantena i només en un, de la unitat 2, s'han detectat substàncies radioactives.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)