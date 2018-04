El tribunal d'Edimburg ajorna fins a l'estiu la decisió sobre l'extradició de Ponsatí

El tribunal d'Edimburg ha ajornat com a mínim fins a l'estiu la decisió sobre l'extradició de Clara Ponsatí, reclamada pel Tribunal Suprem espanyol per rebel·lió i malversació. La consellera a l'exili ha assistit a una vista aquest dijous, on ha defensat que la petició d'Espanya respon a una "persecució política".El magistrat escocès ha demanat "més temps" i "més informació" per poder decidir sobre la petició d'extradició i ha convocat les parts a una sèrie de vistes que arrencaran el 30 de juliol i s'allargaran dues setmanes. El tribunal ha fixat també unes vistes preliminars per al 15 de juny i el 3 de juliol.A la sortida de la vista, l'advocat de Ponsatí, Aamer Anwar, ha fet una breu declaració en què ha explicat que les "imputacions de rebel·lió violenta i malversació de fons públics no són vàlides als tribunals escocesos" i que "les autoritats espanyoles abusen de l'euroordre".Anwar ha repassat els arguments que defensaran davant del tribunal per impugnar la petició d'entrega i ha dit que les acusacions del Suprem tenen "motivacions polítiques". En aquest sentit, ha al·legat que es vol processar a l'exconsellera per les seves "opinions".Per a l'advocat, la petició de lliurament és "injusta" i "incompatible amb els drets humans" i, a més, ha esgrimit que el delicte de rebel·lió no té equivalent a Escòcia, de manera que legalment no es podria seu lliurament per aquest delicte. El Tribunal Suprem també li atribueix a Ponsatí el delicte de malversació.Anwar, que ha apel·lat a la defensa històrica dels drets i llibertats a Escòcia, també ha aprofitat per recriminar que les autoritats espanyoles no hagin al·ludit en cap moment del procés als "abusos" comesos per les forces de seguretat durant la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. "En una democràcia civilitzada, els agents policials haurien de ser els guardians de la llei", ha afirmat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)