Un jutge investiga la cap de Mossos a la Regió Metropolitana Nord per l'1-O

Cristina Manresa, al seu despatx de la comissaria de Granollers dels Mossos d'Esquadra Foto: Jaume Ventura

El titular del jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell, que investiga el paper dels Mossos d'Esquadra durant el referèndum de l'1 d'octubre, ha decidit citar en qualitat d'investigada la cap de la Regió Metropolitana Nord del cos, Cristina Manresa. També cita el seu número 2, l'intendent Xavier Creus, per un delicte de desobediència, tot plegat arran de les declaracions de diversos testimonis i imputats en la causa.Tal com ha comunicat el TSJC, el magistrat ha sol·licitat a la policia catalana que identifiqui els mòbils que es van facilitar a alguns dels agents per al dia del referèndum d'autodeterminació, que el Tribunal Constitucional va suspendre. A més a més, el jutge ha ordenat als Mossos que acrediti la "preexistència" dels telèfons que, segons van declarar altres investigats en el procediment, es van entregar a agents dels Mossos desplegats durant l'1-O. A la vegada, demana que s'acrediti la seva titularitat i quins telèfons es van entregar a cada patrulla.

Diligències Mossos Metropolitana Nord by naciodigital on Scribd

