Bruguera anuncia que torna a la tardor amb grans autors i noves promeses del còmic

La mítica Editorial Bruguera tornarà a les llibreries aquesta tardor amb la voluntat de "recuperar l'esperit que durant dècades la va convertir en l'editorial de tebeos de referència". Segons un comunicat de Penguin Ranodom House difós aquest dijous, a partir de setembre el grup editorial publicarà sota aquest segell 45 títols l'any.En aquesta nova fase, Bruguera apostarà de nou per la seva "marca de la casa", tant pel que fa a autors consagrats com Francisco Ibañez, Jan o Escobar, com per noves promeses del còmic, com Inés Jimm. A més, amb la voluntat de donar visibilitat a les noves generacions, a partir del 2019 es convocarà el Premi Bruguera de Còmic i Novel·la Gràfica, que estarà dotat amb 12.000 euros.La consellera delegada de Penguin Random House, Núria Cabutí, s'ha mostrat orgullosa "de tornar a posar a les llibreries un segell que va albergar en el seu catàleg tant talent i que va incorporar a la lectura generacions senceres".Des dels seus inicis, però especialment entre els anys quaranta i setanta, Bruguera va revolucionar l'edició en llengua castellana amb el descobriment de nous talents. En aquesta nova fase, Bruguera apostarà per aquests autors, que ara ja són considerats grans clàssics, amb els quals va aconseguir l'èxit. Per aquesta raó, reeditarà moltes d'aquelles obres que no han tornat a veure la llum des que van ser publicades per primera vegada.Coincidint amb el rellançament del segell, es recuperaran alguns dels seus continguts més emblemàtics de Bruguera. Alguns dels títols programats de cara al darrer trimestre d'aquest 2018 són Lo mejor de Vázquez, una edició inèdita de les millors pàgines dels personatges creats per Manuel Vázquez com les germanes Gilda, l'agent secret Anacleto o la família Cebolleta.També sortirà a la llum Lo mejor de sir Tim O'Heo de Raf, que reunirà per primera vegada les cinc histories llargues protagonitzades pel personatge. També es publicarà Lo mejor de las aventures cortas de Mortadelo y Filemón, El Jabato 60º Aniversario, El gran libro de Superlópez o Zipi y Zape, entre molts altres.Paral·lelament, Bruguera també apostarà per noves veus el panorama espanyol com Inés Jimm, una jove promesa de la il·lustració capaç de connectar amb la sensibilitat més contemporània amb els seus dibuixos i els seus missatges. A més del fons editorial provinent de l'escola Bruguera, es compta amb èxits internacionals que també es reeditaran en els pròxims mesos sota aquest segell com Calvin y Hobbes o Los Simpson.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)