Colau acorda amb Foment l'ampliació de la ronda Litoral sense afegir un nou viaducte

El Ministeri de Foment i l'Ajuntament de Barcelona han arribat a un principi d'acord per ampliar la ronda Litoral a l'altura del Morrot, just al davant del Port, segons han anunciat aquest dijous el ministre Íñigo de la Serna i la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz. La proposta rebaixa les pretensions inicials de Foment, que volia duplicar la capacitat d'ara, passant d'un tronc central de quatre carrils a vuit. Això implicava també doblar el viaducte existent, creant-se una autèntica autopista urbana, però el nou viaducte no es farà, com demanava el govern d'Ada Colau.Aquest projecte, que fa vuit anys que està sobre la taula, es troba ara en la fase de l'estudi informatiu. L'ampliació que es planteja ara és dels mateixos carrils, però es mantindrien quatre de tronc central i els altres quatre funcionarien de carrils laterals. La intenció és garantir que el trànsit urbà de ciutat no interacciona amb el que només vol discórrer per aquest tram de la ronda, mirant així de reduir els embussos que es produeixen ara. També es modifica la distribució dels carrils que s'havien dibuixat amb la idea inicial de Foment.El viaducte elevat existent, on passen quatre carrils, es deixaria per als quatre laterals que es preveuen crear. Dos d'ells, un per sentit, serien per a l'autobús. Els quatre carrils del tronc central baixarien a nivell de terra, i passarien de manera semisoterrada en relació al viaducte existent. Això implicarà retirar les vies ferroviàries del Morrot, una actuació que passaria a assumir el Port. El projecte suposarà una inversió estimada de 137 milions d'euros, mentre que estava plantejat fins ara per Foment suposava uns 120 milions.Sanz ha defensat que "tota actuació ha d'incorporar la ciutat", i ha indicat que, amb la proposta inicial de Foment, no s'hauria evitat "el coll d'ampolla" que és ara la ronda. De la Serna ha explicat que s'ha arribat a aquest pacte després d'analitzar detalladament les al·legacions que s'han presentat a l'estudi informatiu, entre les quals figuren les de l'Ajuntament de la capital catalana. Ha subratllat que així es "desencalla" una actuació "molt necessària" per a Barcelona amb l'acord de totes les administracions, el Port inclòs.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)