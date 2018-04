La policia espanyola reté i identifica sis membres dels CDR que es dirigien a l'Audiència Nacional

No sóc ningú per jutjar les accions judicials, però amb aquest país que és diu Espanya, crec que han perdut completament el sentit de la justícia, tampoc sóc capaç de entendre com poden diu als catalans/és que tot és un delicte de odi, quan ells són els principals protagonistes del odi contra Catalunya.

És una pena que el estat major, sigui tant ignorant, ell solet es carrega la gallina dels ous d'or.

No més espero que algun dia, poguem recuperà les nostres institucions i recursos que han sigut tancades i vulnerades amb el famós article 155, independent de que tot el que estan fent es ilegal segons el mateix article.

A Espanya, dir-li, que obrin el ulls i comencin a fe servir el cervell, estan absolutament cegs amb la realitat, que pensin que aquest governants que s'aplaudeixen a ells mateixos, són els que tenen el partit més corrupte de Espanya i pot ser de EU, aquest és el partit que amb el suport d'altres és el que ha deixat una Espanya arruïnada i amb molta poques perspectives de futur, pro que recordin també, que ells la justícia no els persegueix, per una raó o d'altre casualment sempre acaben tenint les coses al seu favor.

Pergunteuvos El que vol dir la paraula corrupció i la influència de poders.

Gràcies 2018