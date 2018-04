Tardà afirma que és un «insult a la intel·ligència» i a la democràcia acusar de terrorisme els CDR

El diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà ha afirmat que és un "insult a la intel·ligència i a la democràcia" vincular les accions dels Comitè de Defensa de la República (CDR) amb el terrorisme. En declaracions als mitjans a les portes de l'Audiència Nacional (AN), el republicà ha afegit que acusar de terrorisme una persona que va participar en una protesta al carrer "cívica" suposa "insultar" les víctimes del terrorisme.Tardà ha afirmat que les protestes del CDR poden adquirir en algun moment la connotació d'alteració a l'ordre públic, com en el cas d'aixecar barreres de peatges o cremar neumàtics a les vies, però no és terrorisme. "Ens estem jugant els drets civils i democràtics que tant va costar aconseguir", ha alertat. Per això, ha demanat "respondre davant d'aquest atac a la democràcia" però fer-ho "a la catalana: cívicament, pacíficament i democràticament".Per a Tardà, la situació actual és un "escac" als drets civils i la democràcia per això ha fet una crida a la reflexió de tothom per evitar que sigui un "escac i mat". El republicà ha asseverat que s'està intentar crear un escenari "en que sigui possible criminalitzar un procés democràtic" i ha demanat no caure en el "parany". "Ens volen violents, volen respostes desaforades", ha reflexionat. Ha afegit que el que està en joc ja no és l'opció o no a la independència sinó els drets civils: "L'hora és greu i toca respondre".Tardà ha format part de la delegació de polítics que s'ha apropat a l'Audiència Nacional per mostrar el seu suport a l'activista dels CDR detinguda el passat dimarts per terrorisme i rebel·lió i que ha de declarar al llarg del matí.El portaveu de Demòcrates, Antoni Castellà, ha afirmat que aquest dijous l'Audiència té l'"oportunitat de rectificar" i no seguir per la via de la "violència judicial" de l'Estat. Ho ha dit a les portes de l'AN, on hi ha anat per mostrar el seu suport a l'activista dels CDR detinguda dimarts.El diputat al Parlament pel Grup Republicà ha qualificat d'"escàndol" l'acusació per terrorisme i ha afegit que és "ridícul" que les proves siguin un xiulet i una papereta de l'1-O. A més, ha alertat l'Estat que la "repressió" no aturarà l'independentisme en l'assoliment dels seus objectius.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)