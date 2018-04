​Foment rescindeix el contracte de l'estació de Sant Andreu Comtal i inicia els accessos de la Sagrera

El Ministeri de Foment ha decidit finalment rescindir el contracte per construir l'estació de Rodalies de Sant Andreu Comtal a causa de les irregularitats judicials en el desenvolupament dels treballs, segons ha anunciat el ministre de Foment, Íñigo de la Serna.Ho ha dit en una visita a les obres de la Sagrera, coincidint amb la reactivació dels treballs dels accessos. De la Serna ha reiterat que les actuacions finalitzaran el 2020.Pel que fa a l'estació de Sant Andreu, Foment tornarà a licitar el projecte després de l'estiu, si bé no complet: només l'estació i la platja de vies per descongestionar Sants. La llosa i altres actuacions quedaran al marge perquè "no són imprescindibles", ha dit.En total, les obres a l'àmbit de la Sagrera suposen uns 847 milions d'euros, dels quals 623 milions són de les actuacions en marxa: estructura i accessos de la Sagrera, i l'estació de Sant Andreu Comtal. Foment i l'Ajuntament també han acordat com ampliar la Ronda Litoral.

