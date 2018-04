Clara Ponsatí ja és davant del jutge que ha de decidir si l'extradeix per rebel·lió i malversació, tal i com reclama el Tribunal Suprem espanyol. La consellera a l'exili assisteix a una vista, que segons fonts de la fiscalia, podria acabar amb una nova cita judicial més endavant.L'advocat de Clara Ponsatí, Aamer Anwar, en canvi, assegura que "tot el cas podria caure avui" si el jutge escocès segueix l'exemple d'Alemanya i rebutja l'extradició per rebel·lió o, fins i tot, també per malversació de fons públics.En declaracions a l'ACN, Anwar ha explicat que aquest dijous defensarà davant del jutge d'Edimburg que "les imputacions de rebel·lió violenta i malversació de fons públics no són vàlides als tribunals escocesos" i que "les autoritats espanyoles abusen de l'euroordre" i promouen "una persecució política" contra la seva clienta.

