Un toxicòman haurà de deixar-se el cabell llarg per evitar la presó

La secció cinquena de l'Audiència Provincial de Pontevedra, amb seu a Vigo, ha acceptat suspendre l'ingrés a presó d'un toxicòman condemnat contra la salut pública a canvi que es comprometi a no tallar-se els cabells per sota dels tres centímetres de llarg, segons publica el diari Público. No és una broma. La veritat és que té una justificació més que raonable: l'acusat haurà de demostrar que ha iniciat un procés per superar la seva addició a les drogues i, per això, s'haurà de sotmetre a tests periòdics a través d'anàlisis capil·lars.L'acusat va ser detingut el juny de 2016, amb diverses quantitats a sobre de metadona, haixixi i cocaïna, envasades per vendre-les al detall. També ténia un centenar de comprimits de preparacions comercials que s'obtenen amb recepta metge a les farmàcies.En el judici, que es va celebrar aquest dimarts, l'home va admetre els fets i va acceptar una pena de quatre anys i tres mesos de presó. Una pena que el tribunal va rebaixar a tres anys per contemplar l'anomalia psíquica, fruit de la seva addició a les drogues. També se li va imposar una multa de 2.800 euros.L'advocat de la defensa va sol·licitar la suspensió de la pena, al·legant que el seu client havia iniciat un procés de desintoxicació. Els jutges van acceptar-ho a canvi que l'acusat mantingués el seu compromís de deixar les drogues.I demanen proves, o sigui, tests capil·lars. Per realitzar aquestes proves, els especialistes necessiten un mínim d'entre 60 i 100 mil·ligrams de massa capil·lar. Una quantitat que es pot obtenir del cabell curt. Però ja que el cabell creix a un ritme d'un centímetre, més o menys, al mes, si l'acusat se'l tallés per sota dels tres centímetres anul·laria tot tipus de rastre d'un hipotètic consum.

