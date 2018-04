​VÍDEO L'«Està passant» de TV3 demostra que els CDR són violents

Qui diu que els CDR no són perillosos? L' Està passant de TV3, presentat per Toni Soler, ahir va demostrar-ho.El programa d'humor es va centrar aquest dimecres en els CDR i en la seva persecució per part de la Fiscalia.En un dels vídeos, hi apareixen uns suposats membres dels Comitès de Defensa de la República, degudament enfosquits i amb la veu manipulada perquè no se'ls pugui reconèixer. Expliquen algunes de les seves activitats que estan organitzant... botifarrades, un vermut i cinema a la fresca, entre d'altres propostes “violentes”.

