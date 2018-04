Una motoserra i les parets pintades: nous detalls del crim de la Guàrdia Urbana

Policia científica prop del pantà de Foix on es va trobar el cos calcinat Foto: ACN

Més novetats del crim de la Guàrdia Urbana. Un veí va sentir una motoserra funcionant al pis que compartien Rosa Peral i la víctima, l'agent del cos Pedro Rodríguez. Segons informa La Vanguardia , els investigadors dels Mossos d'Esquadra han aconseguit desbloquejar el telèfon mòbil de la presumpta assassina, fet que els ha permès acotar la data i el lloc de l'homicidi: la nit de l'1 al 2 de maig al xalet que l'agent assassinat tenia a Vilanova i la Geltrú. Va ser entre el 3 i el 4 del mateix mes que van intentar desprendre's del cos calcinant-lo al pantà de Foix.A aquesta concreció en la data, els investigadors hi han arribat després que al mòbil hi hagués missatges d'un veí demanant-li si havia fet servir una motoserra la nit del 2 al 3. Les hipòtesis apunten que, després de drogar-lo, haurien intentar esquarterar el cos però finalment havien optat per calcinar-lo i així fer-ne desaparèixer les restes. Un altre detall rellevant és que al dispositiu hi havia imatges d'una paret pintada de color taronja i un sofà. Dos detalls que han fet dubtar els agents, ja que un cop registrada l'escena, la paret era blanca i el moble havia desaparegut.L'endemà Peral va demanar una furgoneta a un company del cos per, suposadament, fer un trasllat. El que creuen els investigadors és que havia de servir per moure el sofà.Ara, la Unitat de Policia Científica de la Regió Metropolitana Sud dels Mossos d’Esquadra torna aquest dijous a Vilanova i la Geltrú al domicili per seguir amb les investigacions en aquesta direcció.

