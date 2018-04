​Bretolada a una vil·la romana de la Garriga amb més de 2.000 anys d'història

Paviment original de Can Terrers, destrossat Foto: Jaume Ventura

La Policia Local de la Garriga investiga qui pot haver estat el causant de les importants destrosses que s’han fet a la vil·la romana de Can Terrers. Es creu que tot plegat hauria passat per Setmana Santa, però les senyals de l’agressió en aquest jaciment de més 2.000 anys d’història encara són ben evidents.El regidor de Patrimoni, Albert Benzekry, explica aque s’han causat destrosses en elements originals i reconstruïts: “Són danys importants i fets a consciència i amb ganes. S’han arrencat pedres originals, s’han fet malbé paviments de l’època i s’han destrossat teles asfàltiques que s’utilitzen per evitar l’aparició d’herbes i part de la senyalització”.L’Ajuntament reconeix que sovint aquest punt patrimonial del sud del municipi pateix algun acte vandàlic o destrossa, però mai a aquest nivell. La vil·la està considerada Bé Cultural d’Interès Nacional des de l’any 2001, una consideració que la situa al mateix nivell de protecció que el fòrum romà de Tàrraco o que Empúries, per la qual cosa la possible sanció als seus autors hauria de ser important.La vil·la romana de Can Terrers tenia uns 200 metres quadrats. Estava dividida en vestidor, sala tèbia i sala calenta, sauna, piscina d'aigua freda i forn, on hi havia les instal·lacions de la calefacció subterrània dels banys. En aquest emplaçament també s’hi feia vi que es bevia a Itàlia, Egipte i Grècia.

