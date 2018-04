Quan Méndez de Vigo justificava la violència de l'extrema dreta

"La violència de l'extrema dreta és el reflex de la seva legítima defensa davant l'assalt de grups de signe absolutament contrari". Aquest és el titular d'un article publicat a La Voz de Galicia l'any 1976 que es fa ressò d'una carta de disset alumnes de Dret de la Universitat Complutense de Madrid dirigida al ministre d'Educació d'aleshores, el senyor Robles Piquer. Un dels signants és l'actual ministre d'Educació i portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo.El ministre Robles Piquer afirmava, segons l'article, que "la violència moral és en mans de l'extrema esquerra" mentre que "hi ha comandaments d'extrema dreta que utilitzen la violència física". "Entenem que atribuir el monopoli de la violència moral a l'extrema esquerra implica una valoració equívoca dels fets i dels conceptes [...] perquè s'entén tàcitament com si aquesta extrema esquerra renunciés a la violència física", sosté la missiva.D'altra banda, critica que s'atribueixi "el monopoli de la violència física i l'estructura de comandaments a l'extrema dreta". Considera la carta que això "accentua la confusió" perquè també hi ha comandaments i piquets "perfectament estructurats per a l'acció física" a l'extrema esquerra. "Tàcitament suposaria interpretar també que l'extrema dreta no té cap sentit moral en la seva actitud. I això no és així".La carta acaba concloent que "la violència de la impròpiament anomenada extrema dreta és el reflex de la legítima defensa davant de l'assalt de grups de signe absolutament contrari, amb marcat to comunista".L'article a La Voz de Galicia l'ha tret a la llum el senador d'EH Bildu Jon Inarritu, que amb un clar to irònic li ha llançat un dard al dirigent del PP: "Íñigo Méndez de Vigo, això va ser una malifeta de joventut?"

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)