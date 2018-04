Torrent rep al Parlament el Concurs de Garnatxes del Món que se celebra a la Terra Alta

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha rebut aquesta tarda els membres de la Comissió Orgitzadora del concurs internacional Grenaches du Monde 2018, certamen que convertirà la Terra Alta en la capital de la garnatxa. La celebració tindrà lloc avui a Barcelona, continuarà demà a Tarragona i finalitzarà a la comarca de la Terra Alta el divendres i dissabte.El president del Consell Regulador de la DO Terra Alta, Joan Arrufí, ha explicat aque la trobada institucional ha servit per traslladar a Torrent "la importància de la garnatxa per la comarca" i ha remarcat que els habitants de la Terra Alta conreen el 90% de la garnatxa blanca catalana, un percentatge que suposa el 75% de la producció a l'estat espanyol i el 33% de la mundial.També han acudit a la reunió representants de l'Institut català de la Vinya i el Vi (INCAVI), i de l'Interprofessional del Vi del Rosselló, ja que, en aquesta comarca de la Catalunya Nord, ara fa cinc anys que l'organització va crear el concurs. Fins aleshores s'han celebrat cinc edicions: tres a Perpinyà, una a l'Aragó i, la darrera, a Sardenya.El relleu l'ha pres la Terra Alta. Un dels elements claus d'aquesta decisió, segons ha assegurat Arrufí, és la "gran producció de garnatxa en general, i de la varietat blanca en particular," de la comarca. També són determinants les característiques idònies que adquireix aquest derivat del ví gràcies a les condicions meteorològiques idònies: poca pluja, terra argilós, molt de sol i vent de cerç i garbí."El concurs significarà un impuls a tota la feina ja feta, i ajudarà a tenir més difusió a escala nacional i internacional", ha continuat Arrufí, que també ha recalcat que DO Terra Alta "ha de continuar millorant", ja que, malgrat els èxits aconseguits, "hi ha molt de camí per recórrer".El primer acte -la rebuda institucional al Parlament- ha tingut lloc a Barcelona. També es celebrarà a la capital catalana el sopar de maridatge a l'Òpera Samfaina, amb vins de totes les DO catalanes i vins dolços de la DO Vins de Rosselló. El certamen continuarà demà a Tarragona que, amb l'objectiu d'oferir una experiència completa per conèixer la zona de producció, dijous es representarà, amb una visita teatralitzada, com va arribar el vi a Catalunya de la mà dels romans de Tarraco.Finalment, la 6a edició del concurs internacional Garnatxes del Món, que s'organitzarà per primera vegada al nostre país, es clourà a la Terra Alta. On, un jurat constituït per professionals internacionals i prescriptors del sector, tindran la missió de distingir les millors garnatxes presentades al concurs, que compta amb més de 800 vins de 15 nacionalitats diferents.El president de la Denominació d'origen de la Terra Alta ha emfatitzat que el certamen relacionat amb la garnatxa o "vernatxa" -com es coneix popularment en molts indrets de la comarca- tindrà un "un impacte econòmic positiu" per tots els negocis relacionats amb el món del vi i del sector serveis, com ara, l'hostaleria.

