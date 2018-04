Presó per al presumpte autor del crim de Blanes

El titular del Jutjat d'Instrucció 5 de Blanes ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut com a presumpte autor del crim de Blanes. L'home, acusat de matar la seva parella, s'ha acollit al seu dret a no declarar.



Tal com ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) aquest dimecres en un comunicat, una comissió judicial s'ha desplaçat fins a l'Hospital de Calella, on es troba ingressat el detingut relacionat amb la mort de la seva dona el dilluns. L'acusat, que es trobava acompanyat de la seva lletrada, s'ha acollit al seu dret a no declarar. La causa està oberta per assassinat.

Aquest dilluns a la tarda, més de 400 persones, segons la Policia Local, van fer un minut de silenci davant l'Ajuntament de Blanes per condemnar el succés. L'home hauria mort la dona al domicili familiar, situat al carrer Cristòfor Colom. L'alcalde, Mario Ros, va llegir un manifest per reivindicar "el dret de les dones a tenir una vida lliure de violència" i a no ser víctimes de la violència masclista.

