El jutge d'Instrucció 13 investiga ara el Pacte Nacional pel Referèndum

El magistrat del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona investiga ara també el Pacte Nacional pel Referèndum (PNR) i el registre de ciutadans catalans a l'estranger. Juan Antonio Ramírez Suñer ha interrogat aquest dimecres a la tarda diversos testimonis en la seva causa contra l'1-O, entre els quals treballadors de la Generalitat i informàtics.El jutge s'ha interessat per conèixer com es va reservar el domini pactepelreferendum.cat , qui va elaborar la web i qui la va pagar. També s'ha interessat pel registre de ciutadans catalans a l'exterior, i per això interrogarà diversos testimonis les properes setmanes, com el mateix coordinador del PNR, Joan Ignasi Elena.

Segons han explicat fonts jurídiques a l'ACN, Carles Corcoll, responsable de webs i dominis de Presidència, ha explicat que ell va encarregar reservar el domini pel PNR, que encara està funcionant, i ho va fer seguint un decret del 2015. Ha explicat que la web estava gestionada pel propi PNR, del qual formaven part milers d'entitats, i la pròpia web explica que està gestionada per dues d'aquestes entitats, Òmnium i el CIEMEN.



Corcoll també ha declarat que el contingut de l'anunci per fomentar la participació en el referèndum de l'1-O, on es veien dues vies que divergien, depenia de la Conselleria d'Exteriors.



Zero despeses per a la Generalitat



Albert Pallejà, responsable de tecnologia del Departament de Presidència, ha explicat que el responsable dels continguts digitals del departament era Roc Fernández. En tot cas, ell i Corcoll han explicat que les campanyes i els dominis no han costat diners a la Generalitat, ja que o no s'han pagat o formaven part de contractes marc més amplis amb empreses proveïdores.



Aquest dimecres també han estat interrogats com a testimonis una dissenyadora web free-lance que treballava per a la Generalitat, i dos treballadors que depenien de la multinacional informàtica HP però també treballaven per a l'administració pública catalana. Aquests dos últims han explicat que ells cobraven de l'empresa i que no saben com la Generalitat pagava a la seva empresa.