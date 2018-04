FOTO Junqueras agraeix l'onada de felicitacions amb una tendra fotografia

Per molts anys vicepresident @junqueras! Seguim treballant perquè es faci justícia, perquè sigui l'últim aniversari que passes lluny de la nostra terra i dels qui més t'estimen, i perquè tots els #presospolítics 🎗 recupereu la llibertat que mai us haurien d'haver arrabassat. pic.twitter.com/LQmcaNiWKQ — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) April 11, 2018

Hoy es el cumpleaños de un amigo que lleva 160 días viendo a sus hijos tras el cristal de una cabina de hierro oxidado de Estremera. Felices 49, Oriol @junqueras. No pararemos hasta sacaros de ahí. pic.twitter.com/nVUg7ggmSU — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 11 d’abril de 2018

Avui fas anys lluny de casa, apartat injustament dels teus. Serem forts com em vas demanar a Estremera i com tu demostres cada dia. Per molts anys, Oriol. #Junqueras49 pic.twitter.com/CECSocEzpp — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 11 d’abril de 2018

Avui és l'aniversari de l'Oriol @junqueras

Desitjo que aviat, Oriol, el puguis celebrar amb la Neus, en Lluc i la Joana. Et volem a casa amb la família. T'estimem. — imma (@immabramona) 11 d’abril de 2018

L’Oriol @junqueras compleix els 49 anys tancat a la presó, lluny de casa i família. Una persona bona, honesta, justa i que pateix la repressió de l'Estat per les seves idees polítiques, que són les que volen la major part del poble de CAT. Per molts anys Oriol! #FreeJunqueras pic.twitter.com/YQdYyYiIeE — 🎗Roger Heredia Jornet (@RogerHeredia83) 11 d’abril de 2018

Un aniversari trist, Oriol @junqueras!Estàs al nostres pensaments i els nostres cors.Desitgem que tornis aviat amb la teva família amics i companys!



Тъжна годишнина, Oriol @junqueras!Ти си в нашите мисли и сърца.Очакваме скоро да се върнеш с твоето семейство, приятели и колеги! pic.twitter.com/Js1GOQmaXC — Valentina (@Valia_Terranova) 11 d’abril de 2018

Avui és l'aniversari de l'Oriol. El viurà lluny del seus i entre reixes. No deixem que caiguin en l'oblit i seguim lluitant cada dia per ells!!#LlibertatPresosPolitics #FREEJUNQUERAS @junqueras @FreeJunqueras pic.twitter.com/44RotLgE4A — Oriol Puig 🎗 🇪🇭 (@Pumocat) 11 d’abril de 2018

Desitjo que faltin pocs dies per tenir-vos a tots a casa. Es el millor que puc desitjar-te en el teu aniversari. Una abraçada. — Magda (@Magda93300066) 11 d’abril de 2018

Estimat @junqueras avui fas 49 anys, massa lluny dels que t’estimen ! El nostre compromís per seguir lluitant per la República i per el vostre alliberament. Esteu segrestats injustament. #ProuOstatges #LlibertatPresesPolitiques #LlibertatPresosPolitics — Dolors Apoderada 21D (@DolorsMartinezG) 11 d’abril de 2018

Per molts anys! T’envio tota la meva energía i força! — Lourdes Mozas Banzo (@MozasLourdes) 11 d’abril de 2018

Per molts anys Oriol, que passis un bon dia de cumple, et volem aviat lliure I amb els teus, una abraçada I molta força, salut — Rosa Serrano (@RosaSerranoQ) 11 d’abril de 2018

Moltes Felicitats!!! Aviat sereu lliures i la injustícia serà dedenmascarada molts ànims. pic.twitter.com/MBUIRZF0A8 — Magda Martín 🎗 ||*|| (@magda_martinm) 11 d’abril de 2018

Per molts anys, Oriol! És l'orgull dels catalans. Molta força! No estàs sol. Tots estem a la presó. — Pepone (@SalvatPep) 11 d’abril de 2018

Feliç aniversari amic, compatriota, lluitador, pacific defensor dels drets i llibertats de tothom, la teva força és la nostra, et volem a casa, us volem a casa, cada dia que passa és un ganivet que ens claven, una forta abraçada amic — Albert 🎗️ (@AlbertLluch_42) 11 d’abril de 2018

Moltes felicitats Conseller. Tant debò el regal fos la Llibertat. Gràcies per tot 🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗 — Núria 🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗 (@66nufer) 11 d’abril de 2018

Per molts anys Vicepresident

Per molts anys Oriol amic

Per molts anys Conseller

Per molts anys Professor

Per molts anys Company

Per molts anys Pare

I més q feu i sou; tot bo, positiu, i just. Ells no poden ni podran dir el mateix!, pq si no ets una bona persona, no pots ser res! — M.Lunia Alt (@Altafaja1P) 11 d’abril de 2018

@junqueras avui fa 3 anys que vam coincidir en aquest acte de política municipal, al parc de la ciutadella. Molts ànims. pic.twitter.com/2VjDzXutvP — FERRAN TORTOSA (@FERTORFER) 11 d’abril de 2018

Hi posarem al teu lloc

2 espelmes que brillin a taula

Recordarem amb cançons

1000 històries, 1000 sobretaules

D´aquests dies d´hivern

D´aquests vespres eterns

i aquest brindis que enguany per tu farem

Per molts anys, Oriol @junqueras t´estimem#Junqueras49https://t.co/3FIiIQl6UA — MiLABAS #TitoEtern (@MIQUELLARA) 11 d’abril de 2018

Benvolgut #Junqueras49 @junqueras des de @CDR_LaMarina et volem fer arribar un altre cop (i tots els que calguin) el nostre escalf i suport. I que sàpiguen que seguim i seguirem amb tota la nostra energia. #NiUnPasEnrere #LlibertatPresesPolítiques #LlibertatDetingudesCDR pic.twitter.com/UT4Esngo6Q — CDR La Marina (@CDR_LaMarina) 11 d’abril de 2018

El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha complert aquest dimecres 49 anys. Ha viscut el seu aniversari, però, empresonat a Estremera. Al llarg del dia d'avui, la xarxa s'ha omplert de felicitacions. Entre elles, la del president exiliat Carles Puigdemont.Junqueras ha agraït l'onada de missatges de suport amb una tendra fotografia compartida en el seu compte personal d'Instagram. "Un aniversari allunyat de la família i amics però amb l'esperança que en breu us podré abraçar a tots i a cadascú de vosaltres. Us estimo!", apunta.Carles Puigdemont ha felicitat Oriol Junqueras a través de Twitter. El president ha desitjat que aquest sigui l'últim aniversari que passi lluny de Catalunya i de la seva família. "Seguim treballant perquè es faci justícia i perquè tots els presos polítics recupereu la llibertat que mai us haurien d'haver arrabassat", ha dit el líder de JxCat.La de Puigdemont se suma a la llarga llista de felicitacions que ha rebut el president d'ERC, empresonat a Estremera des de fa més de cinc mesos. Els amics, simpatitzants, companys polítics i familiars del líder republicà han utilitzat Twitter per donar-li suport de manera multitudinària. Els missatges d'escalf a la xarxa es publiquen a ritme vertiginós . Us en mostrem alguns exemples.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)