El PSOE fa equilibris entre el suport a la justícia contra els CDR i la petició de «prudència»

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha demanat "prudència" a l'Audiència Nacional en la investigació oberta contra els CDR per terrorisme i rebel·lió i que ja ha desembocat en una detenció d'una dona a Viladecans. A la vageda, però, el líder dels socialistes ha dit que "confia" en el poder judicial mentre demanava que "no facin passos equivocats" i que "consolidin" l'equilibri "difícil" entre garantir la seguretat i les llibertats."Estic convençut que el poder judicial sabrà interpretar amb prudència la necessitat de mantenir aquest equilibri en una situació tan complexa", ha manifestat. Sànchez, però, ha combinat el toc d'alerta als jutges amb un missatge de suport. "El PSOE mostra empatia amb el poder judicial davant una situació d'extraordinària complexitat i els polítics hem de fer política", ha afegit Sánchez, que també remarca que el PSOE "no valora i respecta les decisions judicials". En canvi, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, s'ha mullat més i ha asseverat que les accions dels CDR no es poden considerar terrorisme Sánchez també ha aprofitat per carregar contra el PP per "haver-se amagat darrera les togues" i no haver buscat una solució política al conflicte català. Preguntat sobre si també li semblava "ofensiu" lluir llaços grocs -com ha dit aquest dimecres al Congrés el ministre de Justícia, Rafael Catalá , al diputat Carles Campuzano- Sánchez ha dit que cal respectar la llibertat d'expressió. "Et pot agradar o no però cal respectar la llibertar d'expressió", ha manifestat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)