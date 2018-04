Els CDR adverteixen que l'ofensiva judicial contra ells busca «paralitzar i atemorir»

També afirmen que les proves que el cos de seguretat té contra ella són l'àudio difós per xarxes socials, una captura de pantalla d'un recorregut de Google Maps, un permís per fer una activitat lúdica i materials d'aquesta activitat com ara tiquets de begudes o cartellets d'organització.A banda, els CDR lamenten que l'Estat "només persegueix les mobilitzacions populars i en defensa de la República" quan "l'extrema dreta actua impunement".I finalment consideren que "l'estratègia de la por no els està funcionant" perquè els fets que s'imputen "són completament falsos" i perquè hi ha "tota la legitimitat" per defensar els drets pels quals es fa "represàlies" contra alguns dels seus membres.