Sis carreteres segueixen afectades per la neu

Una carretera nevada en una imatge d'arxiu Foto: Adrià Costa

La neu continua afectant aquest dimecres a la tarda sis carreteres. Segons el Servei Català de Trànsit, es necessiten cadenes per circular per la C-28 d'Alt Àneu a la Peülla, a la B-400 a Vallcebre i a la GI-400 a Alp. També hi ha quatre carreteres tallades per la neu, que són la BV-4024 a Bagà, la C-28 de Naut Aran a Baqueira i la GIV-4016 de Planoles a Toses. La circulació a la C-16 i l'N-260 ja ha quedat normalitzada des del migdia.Durant el matí han calgut cadenes per circular per la C-16 entre Bagà i Bellver de Cerdanya i a l'N-260 als trams entre Fontanals de Cerdanya i la Collada de Toses i de Montferrer i Castellbò a Soriguera. En aquestes dues vies també s'ha restringit el pas de camions, concretament entre Bagà i Bellver de Cerdanya a la C-16 i de Montferrer i Castellbò a Soriguera, de Fontanals de Cerdanya a la Collada de Toses i a Planoles a l'N-260.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)