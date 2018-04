Llarena enviarà noves proves per fer rectificar el tribunal alemany sobre la rebel·lió

La justícia espanyola preveu reforçar davant el tribunal alemany de Schleswig-Holstein les proves contra Carles Puigdemont pels delictes de rebel·lió i malversació abans que aquest òrgan prengui una decisió definitiva sobre si entrega o no perquè sigui jutjat pel Tribunal Suprem. Així ho han assenyalat a Europa Press fonts jurídiques, que expliquen que aquesta bateria de proves per la suposada rebel·lió s'incorporarà a l'enviament que es realitzarà a instàncies del mateix òrgan judicial alemany.El tribunal de Schleswig-Holstein havia reclamat més proves de la malversació que indiciàriament s'imputa al president català, si bé les fonts jurídiques consultades han confirmat que aprofitarà aquesta oportunitat per intentar ampliar les proves pel delicte més greu, el de rebel·lió, que ha estat exclòs inicialment dels delictes pels quals Puigdemont pot ser extraditat.Així, intentarà posar en coneixement dels magistrats Martin Probst, Matthias Hohmann i Matthias Schiemann les proves que els permetin valorar la violència que, segons la investigació judicial, es va desplegar als carrers de Catalunya l'1-O. I és que, malgrat que la Fiscalia General del land alemany va sol·licitar que Puigdemont fos extradit pels delictes de rebel·lió i malversació, el tribunal va decidir deixar-lo en llibertat provisional mentre resolia si finalment el lliurava o no i va rebutjar l'acusació de rebel·lió.Pel que fa a la rebel·lió, el tribunal alemany va assenyalar a la seva resolució que els actes violents produïts durant la jornada del passat 1 d'octubre poden atribuir-se a Puigdemont "en la seva qualitat d'iniciador i promotor" del referèndum. No obstant això, afegien que "no poden considerar-se més notables pel que fa al seu caràcter, abast i efectes" que els disturbis generats a Frankfurt en els anys 80 i que no eren suficients per pressionar al govern espanyol per tal que es veiés forçat a "capitular davant les exigències dels violents".Sobre la malversació, assenyalava el tribunal alemany que l'exposat pel magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena "no satisfà" les exigències legals per no contenir una "descripció suficient" de les circumstàncies en les quals es van produir els fets. Per això, van donar a les autoritats espanyoles l'oportunitat d'enviar informació complementària a fi de poder-se pronunciar de forma definitiva pel que fa a aquesta imputació.

