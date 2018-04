La UEFA obre un expedient a Guardiola per «conducta inapropiada»

La UEFA ha obert un expedient a l'entrenador del Manchester City, Pep Guaridola, per "conducta inapropiada" durant el partit de Champions d'ahir entre els citizens i el Liverpool. Guardiola va ser expulsat per l'àrbitre Antonio Miguel Mateu Lahoz per culpa d'unes contundents protestes del tècnic català just arribar a la mitja part, després que l'àrbitre hagués anul·lat un gol legal al seu equip.La UEFA ha informat aquest dimecres que ha obert un procediment disciplinari per conducta inapropiada de l'entrenador. Així mateix, ha obert també un expedient disciplinari contra el Liverpool per llançar objectes al terreny de joc i ús de bengales per part de l'afició. És previst que els casos siguin examinats pel Comitè de Control, Ètica i Disciplina el pròxim 31 de maig.Amb tot, ahir va ser una nit negra per Guardiola, que va veure com el seu equip no aconseguia el miracle de remuntar el 3 a 0 contra el Liverpool i queia eliminat als quarts de final de la Champions.

