Un jutge anul·la l'adhesió del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a un manifest a favor de l'1-O

Referèndum de l'1 d'octubre a les Cotxeres de Sants. Foto: Adrià Costa

Un jutjat de primera instància de Barcelona ha anul·lat l'adhesió del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC) a un manifest signat per 90 col·legis i entitats d'arreu del país que es mostrava favorable a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre, segons ha avançat l'ARA i ha confirmat l'ACN. El tribunal ha admès parcialment la demanda interposada el novembre de l'any passat per sis membres del COAC que reclamaven, mitjançant un recurs contenciós administratiu, que s'anul·lés l'acord de la junta de govern del col·legi celebrada el setembre pel qual s'aprovava l'adhesió al manifest 'Col·legis Professionals i Associacions de Catalunya davant del referèndum'.Fonts del COAC han explicat a l'ACN que la sentència qüestiona que l'entitat pugui posicionar-se en matèries que no són estrictament del seu àmbit d'actuació, és a dir, de l'arquitectura. Una postura amb la qual la junta de govern no està d'acord perquè, en tant que entitat de base associativa privada, es considera que es lliure d'opinar sobre altres temes. A més, les mateixes fonts subratllen que el COAC en cap cas es decantava per una opció política sinó que el que feia era defensar la celebració del referèndum. És per això que la junta ha aprovat presentar un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).La sentència explicita que en tant que els arquitectes s'han de col·legiar de manera obligatòria, si no estan d'acord amb un posicionament de la junta de govern no tenen capacitat d'exercir la seva llibertat ideològica i d'associació.La base del recurs a aquella demanda, que serà, probablement, el cos central del recurs a la instància superior, el TSJC, és que per bé que el col·legi té una naturalesa pública per gestionar les atribucions públiques que li venen atribuïdes per llei, és de base associativa privada i, per tant, pot posicionar-se sobre qüestions de caire social i de defensa dels drets fonamentals de les persones i dels professionals.El jutge ha estimat la part de la demanda que reclama l'anul·lació de l'acord pel qual el COAC s'adheria al manifest de suport a l'1 d'octubre, però ha desestimat les parts que reclamaven el cessament dels membres de la junta de govern de l'entitat i la prohibició que poguessin fer funcions de representació en deu anys.La decisió s'ha conegut enmig de la precampanya electoral per escollir el nou degà, que es triarà el 10 de maig. El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya compta actualment amb 10.500 col·legiats.

