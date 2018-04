El Parlament es posicionarà contra «la violència institucional» de l'Estat vers els CDR

JxCat, ERC i la CUP s'han unit per impulsar una "proposta de resolució de denúncia a la criminalització dels CDR per part de l'aparell de l'estat espanyol" que es votarà en un ple encara sense data i que espera sumar el suport dels "comuns". És un gest que ja van anunciar les candidatures independentistes i que en l'exposició de motius reprodueix íntegrament el comunicat dels comitès de defensa de la República en què ratifica el seu caràcter pacífic.Aquest text, de tres punts, assenyala que el Parlament "considera una forma d'acció política absolutament legítima, la protesta, les mobilitzacions, la desobediència civil pacífica, resistent i no violenta, pròpia d'una democràcia madura". Igualment, aspira a que la cambra denunciï i es posicioni "clarament en contra de les operacions de l'Estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials contra els CDR vulnerant una i altra vegada tots els drets civils i polítics dels ciutadans".Finalment, la resolució "denuncia la criminalització de la protesta social, la repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d'expressió, la llibertat ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del dret a l'autodeterminació i la construcció d'un país millor, des de baix i per a totes en forma de República".D'aquesta manera, JxCat, ERC i la CUP pretenen respondre a les últimes actuacions judicials i policials per criminalitzar els CDR, en especial el trasllat a Madrid d'una detinguda de Viladecans acusada de rebel·lió i terrorisme. A l'espera de negociar el text amb els "comuns", que ja han criticat aquestes mesures, fins i tot el líder del PSC, Miquel Iceta, ha asseverat que l'acusació de terrorisme és excessiva

Proposta de resolució de JxCat, ERC i la CUP sobre la criminalització dels CDR by naciodigital on Scribd

