La professora de Berga investigada per delicte d'odi: «No vaig coaccionar ni insultar a ningú»

Armengou acompanyada de Montse Venturós i del membre de l'ANC Berga, Manel Escobet. Foto: Pilar Màrquez

La professora de Berga investigada per delicte d'odi, Marta Armengou, ha declarat aquest dimecres davant el jutjat d'instrucció número 2 de la ciutat. La denuncia interposada és la d'una exalumna d'Armengou que l'acusa d'haver-la increpat amb insults com "feixista" o "nazi" mentre es trobava amb una amiga a la terrassa d'un bar el migdia del 3 d'octubre. Segons el fiscal, l'acusada formava part d'un grup que, a més a més, també va increpar la propietària del bar, per tenir-lo obert tot i ser jornada d'aturada general Marta Armengou nega totalment els fets i assegura que l'acusació és falsa. Prop d'un centenar de persones convocades per ANC i Òmnium Cultural l'han acompanyat aquest matí per donar-li suport a les portes de l'edifici judicial. Entre els assistents que donaven escalf a Marta Armengou fins i tot s'hi ha pogut veure l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós.Cap a tres quarts d'una de la tarda, Marta Armengou, ha arribat als jutjats de Berga per afrontar la declaració judicial, on ha saludat i ha agraït les mostres de suport del nombrós grup de persones que l'esperaven davant dels jutjats, malgrat la pluja i el fred. Un cop dins de l'edifici, i durant més d'una hora, Armengou ha respost a les preguntes de la seva advocada, de la fiscalia, i de l'advocat de la denunciant. Abans han declarat com a testimonis la propietari del bar en qüestió i la jove que aquell dia era amb la denunciant a la terrassa de l'establiment.Aplaudiments i crits de "no estàs sola" han acompanyat la professora en el moment d'entrar a l'interior de l'edifici on havia de declarat. Més tard, passats dos quarts de 3 de la tarda n'ha sortit també entre aplaudiments, i ella mateixa ha assegurat als presents que la declaració havia anat bé i que se sentia tranquil·la al respecte. "He dit realment el que va passar, vaig exercir el meu dret a vaga, davant d'aquell bar no vaig pressionar, insultar ni coaccionar a ningú", ha afirmat Armengou. Marta Armengou espera que el cas s'arxivi perquè "he dit la veritat del que va passar; no he fet res dolent, ni he dit res de dolent a ningú". Armengou ha detallat que l'únic que va expressar aquell dia davant del bar és que "aquella aturada no es feia per la independència, sinó pel que havia passat l'1 d'octubre".