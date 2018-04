Maria Dolors Farrés presenta la versió íntegra de la novel·la «L'hora quieta»

Maria Dolors Farrés reedita «L'hora quieta» Foto: Maria Dolors Farrés

Maria Dolors Farrés va ser finalista del Premi Sant Jordi de Novel·la del 2007 per El monestir de l'amor secret, un relat ambientat a l'època medieval. Però aquella va ser una versió reduïda. Més de deu anys després de la publicació del llibre, arriba a les llibreries la que era la versió inicial, molt més extensa i completa, i amb el seu títol originari, L'hora quieta "Quan va sortir El càstig, que era la preqüela d'El monestir de l'amor secret , molta gent em demanava llegir la novel·la", explica l'autora explica a. "Però a Proa –l'editorial que la va publicar– em van dir que no en quedaven i que no en farien cap reedició". Una resposta que va animar l'escriptora osonenca a publicar l'obra íntegra, al complet, tal com la va concebre l'any 2003. "Tenia unes 600 pàgines, i moltes més trames que feien sortir l'acció a fora del monestir, amb molts més personatges".Una versió que amplia l'univers de l'obra i que en repara alguns buits. "Des de Proa em van demanar que reduís 100 pàgines del llibre original. En aquell moment vaig decidir que la reescriuria tota, de dalt a baix, perquè treure cinc línies de cada escena era molt complicat i feia que la novel·la no funcionés, quedava com una mena de Frankenstein", recorda. "La vaig refer totalment i vaig construir una nova novel·la, que seria El monestir de l'amor secret".L'autora ressalta que la primera pàgina de L'hora quieta és pràcticament idèntica a la del seu precedent, però a partir de la segona ja entres en un llibre totalment diferent. "Aquesta versió m'agrada molt més, perquè és la que va sortir de l'ànima. La vaig escriure entre Sant Llorenç i la casa de les Guilleries on era. És una versió amb tots els personatges que vaig crear. Una lectora em va dir, ara fa un parell de setmanes, que El monestir de l'amor secret comparat amb L'hora quieta és una joguina. I també que ara s'entén molt bé el títol", confessa.Maria Dolors Farrés (Vic, 1962) és llicenciada en Ciències de la Comunicació. Ha exercit la seva professió en diversos setmanaris comarcals i ha estat locutora d'Onda Rambla, Ona Osona, Ràdio Vic i corresponsal de Catalunya Ràdio. És autora de la novel·la curta Ciutat ambre (Columna, 1995) i del llibre El Pla del Remei (1995). En l'actualitat, retirada de les activitats periodístiques, es dedica exclusivament a la creació literària.L'autora ha anat presentant la novel·la en diverses poblacions catalanes. Properament, té en agenda ser a la Biblioteca la Cooperativa de(divendres 13 d'abril, a les 19:30h), a la Biblioteca Dos Rius de(dijous 19 d’abril, a 19h) i a(divendres, 20 d’abril, a les 19,30h).@ Maria Dolors Farrés@ La resistència

