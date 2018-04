FOTO Quan el PP també tallava carreteres i no parlava de terrorisme

Hola @PPopular, cuando cortasteis la A-339 en el año 2014, participasteis en un delito de terrorismo? pic.twitter.com/uQF1NSgDvK — Joan Mangues (@jmangues) 11 d’abril de 2018

Hay vídeo de Pablo Casado cortando carreteras en 2007, sin autorización de la Delegación de Gobierno, para protestar contra las decisiones "políticas" de la Justicia Española https://t.co/mXSJ7ZgHem pic.twitter.com/UMYfh39hKA — Manel Ansede (@manuelansede) 10 d’abril de 2018

Els CDR estan a l'ull de l'huracà. La Guàrdia Civil va detenir aquest dimarts una activista independentista en el marc d' una operació contra els CDR per terrorisme i rebel·lió . L'unionisme ha fixat els Comitès de Defensa de la República a l'eix de la diana i s'ha entossudit a usar-los per vincular l'independentisme amb la violència . Ara bé, l'hemeroteca és rancorosa i, possiblement, la xarxa encara ho sigui més. Ahir la víctima va ser Pablo Casado i avui ho és el PP de Còrdova.Un usuari de Twitter ha recuperat una notícia de l'any 2014 . Centenars de veïns d'un poble d'aquesta província andalusa van tallar la carretera l'A-339 per protestar per un esvoranc que no s'arreglava des de feia anys i que posava "en perill" els conductors. En aquesta protesta ciutadana hi van participar representants del grup municipal popular.Usuaris de Twitter han recuperat també un vídeo antic del vicesecretari del Partit Popular tallant carreteres per protestar contra decisions "polítiques" de la Fiscalia General de l'Estat. Concretament, les imatges són del 2007 quan Casado va participar en una protesta sense autorització de la delegació del govern espanyol.

