Puigdemont sospesa ara no presentar una alternativa a Sànchez si el tomba el Suprem

La petició d'evitar noves eleccions és plenament compartida pels presos polítics. Forn ha enviat cartes a dirigents propers elevant la demanda de formar Govern

"Amb l'alliberament i una hipotètica negativa del Suprem, cal fer un acte de sobirania", recalquen dirigents de JxCat consultats

Carles Puigdemont i Jordi Sànchez, després de l'aprovació de la llei del referèndum Foto: ACN

Carles Puigdemont torna a estar al capdavant de l'estratègia política de Junts per Catalunya (JxCat). La decisió de la justícia alemanya de deixar-lo en llibertat -i de descartar el delicte de rebel·lió- fa que la pilota hagi tornat als seus peus. El president a l'exili, que en l'última setmana s'ha citat en privat amb membres del seu grup parlamentari, d'ERC i de la CUP, avalua tots els escenaris que es poden generar si el Tribunal Suprem tomba la investidura - fins i tot la telemàtica - de Jordi Sànchez, el candidat formal a la investidura. I, dins d'aquests escenaris, en sospesa un de concret: no plantejar cap alternativa si Pablo Llarena impedeix l'assistència de Sànchez al ple.La possibilitat l'ha llançada públicament el vicepresident primer de la cambra, Josep Costa -membre de l'entorn proper de Puigdemont i un dels implicats en l'estratègia jurídica de defensa-, i les fonts consultades perassenyalen que no presentar una alternativa "és una de les opcions des del cap de setmana passat". Aquest escenari, si es porta fins al límit -22 de maig- implica la convocatòria d'eleccions i, de passada, incomplir l'acord al qual es va arribar amb ERC segons el qual JxCat havia de proposar una investidura efectiva abans de Sant Jordi a través de l'anomenat pla D . Celebrar nous comicis, com han repetit públicament en les últimes setmanes, no convenç els republicans ni tampoc el PDECat, que volen formar Govern el més aviat possible.De fet, segons diverses fonts consultades, la petició d'evitar nous comicis és plenament compartida pels presos polítics. Aquest va ser el missatge, per exemple, que van enviar Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn quan Marta Pascal i Neus Munté, màximes dirigents del partit nacionalista, els van visitar a Estremera . Forn, que està privat de llibertat des del 2 de novembre de manera ininterroumpuda, ha enviat cartes a dirigents propers elevant la demanda de formar Govern. En aquestes missives, segons coneixedors del contingut, no sempre s'ha alineat amb l'estratègia de Puigdemont, basada en construir una estructura paral·lela a Brussel·les en forma de Consell de la República.Evitar eleccions, en certa manera, és un dels aspectes que uneix el PDECat i ERC en tots els esdeveniments que han anat encadenant-se des del 21 de desembre. En l'últim consell nacional de l'antiga Convergència, per exemple, es va demanar formar Govern com a resposta immediata als nous empresonaments . Sànchez, contactat aquests dies per alts dirigents del PDECat, també pressiona per evitar noves eleccions. El candidat formal a la presidència de la Generalitat està pendent que Llarena es pronunciï en les properes hores sobre la investidura, convocada per divendres a les deu del matí. De fet, Sànchez ja sap que dilluns s'haurà de personar al Tribunal Suprem, passi el que passi, per conèixer al detall els delictes pels quals se'l processa.Puigdemont, en llibertat amb mesures cautelars i establert a la capital alemanya mentre es resolgui l'extradició, tornarà a adquirir protagonisme aquest cap de setmana. El president a l'exili concedirà la primera entrevista en profunditat a TV3 diumenge a la nit. La conversa la conduirà el director de la cadena pública, Vicent Sanchis, i s'espera un pronunciament de Puigdemont sobre els passos a seguir per Junts per Catalunya. La proposta verbalitzada aquest dimecres per Josep Costa ha estat estudiada i debatuda en sessions de treball a Berlín, segons diversos coneixedors de la situació.La pròxima trobada entre Puidgemont i els diputats de Junts per Catalunya serà dilluns a la capital alemanya. A diferència del primer contacte després de l'alliberament -més informal, amb més retrobaments i abraçades que contingut polític-, en aquesta ocasió tots els membres del grup parlamentari debatran amb el president sobre els moviments dels propers dies. I ho faran havent conegut la decisió de Llarena sobre Sànchez, la qual també pot marcar l'estratègia judicial del sobiranisme en la mesura que s'haurà de pronunciar sobre unes mesures cautelars que l'equip jurídic del candidat considera vinculants."Amb l'alliberament i una hipotètica negativa del Suprem, cal fer un acte de sobirania", repeteixen aquests dies els dirigents de JxCat menys proclius al pla D. Fa unes setmanes, membres de l'entorn de Puigdemont defensaven "anar directament a eleccions" i "posar de nou en qüestió l'Estat amb un resultat favorable a l'independentisme". En aquell moment, el president a l'exili preferia provar amb Sànchez i després abordar l'alternativa. Ara, però, aquesta alternativa està aturada. Fins al 22 de maig hi ha temps. "I em sembla que la cosa anirà fins a l'últim minut, i decidirà ell", sosté un alt dirigent. La legislatura torna a les mans de Puigdemont.

